Municipio Roma IX: LcR, presentata mozione per messa in sicurezza aree a rischio incendi

“Il sindaco Gualtieri ha il dovere di attivarsi urgentemente per garantire la messa in sicurezza delle aree verdi e la rimozione e bonifica delle discariche abusive segnalate dalla Polizia Locale di Roma Capitale, emanando le ordinanze previste dall’art. 192 del TUA.

Vi sono a disposizione numerosi fondi giubilari per la cura della citta’ che vanno subito utilizzati per bonificare le aree in questione senza attendere il disastro ambientale.

Nella giornata di venerdì 21 giugno è divampato un incendio in via Ardeatina, su un terreno adiacente ad alcune attività commerciali dove erano presenti anche rifiuti. , su un terreno adiacente ad alcune attività commerciali dove erano presenti anche rifiuti.

Oltre alle criticità a livello ambientale, il rogo ha comportato anche numerosi altri disagi, tra cui l’interruzione della circolazione sulla via Ardeatina, nel tratto via Millevoi e via Tor Pagnotta in entrambe le direzioni e un danno per gli esercizi commerciali.

Soltanto il giorno prima si era verificato un altro all’altezza di un campo non autorizzato e più volte segnalato dalla Polizia Locale di Roma Capitale per le opportuna operazioni di sgombero e bonifica di baracche e rifiuti. rogo tossico al confine con il territorio del IX alla Magliana, all’altezza di un campo non autorizzato e più volte segnalato dalla Polizia Locale di Roma Capitale per le opportuna operazioni di sgombero e bonifica di baracche e rifiuti.

Nelle due giornate in questione, i risultati dei monitoraggi effettuati da ARPA Lazio hanno evidenziato dati allarmati sul livello di diossine presenti nell’aria, ben oltre la concentrazione di 38 pg/m3 (126 volte superiore alla norma).

Alla luce di questi dati, è evidente che non ci sia più tempo da perdere. La salute cittadina e l’ambiente vanno preservati e quanto accaduto nelle giornate del 20 e 21 giugno non deve ripetersi”.

Lo dichiarano, in una nota, il capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Campidoglio Antonio De Santis e la Capogruppo della Lista Civica Virginia Raggi in Municipio IX Carla Canale.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙