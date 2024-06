Maxi incendio alla Magliana: il fumo nero invade tutto il quadrante

Un vasto incendio è divampato oggi pomeriggio intorno alle 14:00, nella zona del viadotto della Magliana a Roma. Le fiamme, partite da un’area di sterpaglie in via Asciano, hanno presto raggiunto dimensioni considerevoli, alimentate anche dalla presenza di rifiuti e plastica.

L’incendio ha provocato una densa nube di fumo nero, visibile da diverse zone della città.

Sul posto sono intervenuti numerosi vigili del fuoco, squadre della protezione civile, la polizia locale e diverse ambulanze.

La circolazione sul viadotto della Magliana è stata temporaneamente interrotta in entrambe le direzioni, da via Cristoforo Colombo a via Isacco Newton, per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Non si hanno ancora notizie di feriti o intossicati. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

