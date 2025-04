Forte Boccea, Roma Capitale acquisisce le aree esterne dell’Agenzia del Demanio

Le aree adiacenti al Forte Boccea sono entrate formalmente nelle disponibilità di Roma Capitale. L’acquisizione, già approvata dall’Assemblea Capitolina lo scorso ottobre, è diventata operativa grazie alla firma con l’Agenzia del Demanio del verbale di immissione in possesso e consegna a titolo non oneroso.

A darne notizia l’Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti Maurizio Veloccia e la Presidente del Municipio Roma XIII Sabrina Giuseppetti, che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo nell’area, dove sono già in corso i lavori di riqualificazione.

Gli spazi adiacenti al Forte, finora chiusi e in stato di abbandono, verranno infatti trasformati in uno spazio pubblico in cui sarà trasferito il mercato che da anni si trova in via Urbano II su sede impropria.

L’intervento prevede inoltre la realizzazione di un parcheggio a servizio del mercato, che potrà essere usufruito anche nelle ore al di fuori delle attività commerciali, e di una piazza con area verde attrezzata, utilizzabile anche per ospitare le attività di quartiere.

Il progetto, realizzato grazie a un finanziamento 2.000.000 di euro, prevede la bonifica di tutta l’area e la demolizione delle strutture fatiscenti.

Lo spazio sarà così aperto al territorio e trasformato in un mercato temporaneo e senza strutture fisse, salvo la pavimentazione e alcuni banchi che saranno montati e smontati su piazzole attrezzate con la predisposizione degli allacci alle utenze.

“Con la firma del verbale si completa un percorso iniziato molto tempo fa che ci consente di acquisire formalmente un’area attualmente in disuso per riconvertirla, mettendola a disposizione del quartiere. Finalmente questo spazio di quasi 4 mila mq inutilizzato sarà riqualificato e, soprattutto, aperto al territorio.

Qui nascerà il nuovo mercato grazie allo spostamento dei banchi che oggi si trovano impropriamente in via Urbano e una nuova area pubblica verde: spazi pubblici funzionali e vivibili totalmente a servizio della comunità. Un altro tassello, dunque, lungo il percorso di restituzione alla città di luoghi e spazi abbandonati che questa Amministrazione sta facendo” dichiara Maurizio Veloccia, Assessore all’Urbanistica e alla Città dei 15 minuti.

“Questo è un altro passaggio storico per il Municipio XIII. L’immissione in possesso del Forte Boccea con la consegna a titolo non oneroso della porzione di area esterna adiacente al forte Boccea e dell’edificio ex alloggi, è un esempio concreto di rigenerazione urbana e di funzionalizzazione delle aree pubbliche, che nel nostro caso porterà alla realizzazione di opere per lo spostamento del mercato di Via Urbano II, dopo 60 anni di attività su sede impropria.

Ringrazio per il lavoro di squadra che stiamo svolgendo il Sindaco Roberto Gualtieri e gli assessori capitolini Maurizio Veloccia e Tobia Zevi. Vogliamo procedere sin da subito con la progettazione esecutiva per iniziare i lavori nei prossimi mesi e continuare così a restituire ai cittadini spazi, decoro, prossimità e quindi qualità della vita” aggiunge la Presidente del Municipio XIII, Sabrina Giuseppetti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.