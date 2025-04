Addio a Suor Paola, il cuore biancoceleste che ha illuminato Roma

Roma piange Suor Paola, la religiosa dal cuore grande e dallo spirito battagliero, che con il suo sorriso e la sua generosità ha lasciato un segno indelebile nella comunità e tra i tifosi della Lazio. Rita D’Auria, questo il suo nome all’anagrafe, si è spenta all’età di 77 anni, dopo una lunga malattia.

Diventata celebre per le sue appassionate apparizioni a Quelli che il calcio, dove difendeva con entusiasmo i colori biancocelesti, Suor Paola era molto più di una tifosa: era un simbolo di umanità, una guida per chi soffriva, un punto di riferimento per i più deboli.

Il cordoglio della Lazio e del mondo dello sport

Il club biancoceleste ha voluto ricordarla con parole toccanti:

“La S.S. Lazio e il Presidente Claudio Lotito desiderano esprimere il proprio cordoglio e la propria commozione per la scomparsa di Suor Paola, figura amatissima da tutti i tifosi biancocelesti e dall’intera comunità romana.

Suor Paola è stata un faro di speranza e generosità, un esempio straordinario di umanità e dedizione nei confronti di chiunque avesse bisogno di aiuto o conforto. Con il suo sorriso e la sua disponibilità costanti, ha incarnato i valori della solidarietà e dell’accoglienza, rendendosi punto di riferimento per migliaia di persone”.

Un dolore profondo, quello espresso anche dal presidente Claudio Lotito, che ha sottolineato l’eredità spirituale lasciata dalla suora: “Il vuoto che lascia nei nostri cuori è immenso, ma la sua eredità di fede e benevolenza continuerà a ispirarci e a guidarci”.

Un’anima votata al bene

Ma Suor Paola non era solo una presenza solare nelle trasmissioni sportive: il suo impegno era concreto e instancabile. Per tutta la vita si è dedicata ai più bisognosi, offrendo aiuto, sostegno e una casa a chi non aveva nulla.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha voluto omaggiarla con un messaggio su X:

“Ci lascia il suo immenso amore per il prossimo, che lei coltivava occupandosi dei più deboli e sfortunati, a cui regalava tutte le sue energie e la sua sincera e concreta testimonianza cristiana.

Non la dimenticheremo. E lo faremo aiutando tutti quelli che ne erediteranno il compito di dare accoglienza e calore umano a chi continuerà a presentarsi alla sua porta”.

Un’eredità che continuerà a vivere

La sua missione non si spegnerà con lei. Il suo spirito continuerà a vivere nei tanti che l’hanno conosciuta, nei volontari che porteranno avanti il suo operato e in ogni tifoso biancoceleste che alzerà gli occhi al cielo, sapendo che da lassù c’è un’ultrà speciale a tifare per la Lazio.

Oggi Roma e la sua gente salutano una donna straordinaria, il cui amore per il prossimo resterà impresso nella memoria collettiva. Ciao Suor Paola, la Curva e la città non ti dimenticheranno.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.