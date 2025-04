Quarticciolo, retata antidroga: quattro arresti e un machete nascosto tra le tubature

Operazione a tappeto dei Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste nel quartiere Quarticciolo, dove, nel giro di poche ore, sono stati messi a segno quattro arresti per spaccio e sequestrate decine di dosi di crack, cocaina e hashish, oltre a un machete di grosse dimensioni trovato nascosto in una tubatura.

Droga tra gli arbusti: due arresti in via Molfetta

Il primo blitz è scattato in via Molfetta, dove i Carabinieri hanno notato due giovani, entrambi di origine marocchina, 18 e 21 anni, con precedenti, intenti a prelevare droga da un arbusto.

Fermati e perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di 27 dosi di crack, per un peso complessivo di 15,5 grammi, e 1.500 euro in contanti, probabilmente provento dello spaccio.

Via Ostuni: spaccio dal davanzale e machete nascosto

Poco dopo, sempre nel quartiere, i Carabinieri hanno fermato una donna tunisina di 40 anni, senza fissa dimora e già nota alle forze dell’ordine. La donna è stata sorpresa mentre cedeva droga a diversi acquirenti, prelevandola da una busta nascosta sul davanzale di un’abitazione. La perquisizione ha portato al sequestro di:

14 dosi di crack (6 g),

2 dosi di hashish (2,5 g),

1 dose di cocaina,

70 euro in contanti.

Ma la scoperta più inquietante è arrivata durante l’ispezione della zona: occultato in una tubatura di scolo dell’acqua piovana, i militari hanno trovato un machete di grosse dimensioni, lasciando aperti diversi interrogativi sulle sue potenziali implicazioni criminali.

Due giovani sorpresi a nascondere droga sotto un albero

Sempre in via Ostuni, altre due persone, 21 e 22 anni, senza fissa dimora e con precedenti, sono state notate mentre scendevano da un’auto a noleggio e si dirigevano verso un albero.

I militari li hanno bloccati e perquisiti, trovandoli in possesso di 1.545 euro in contanti. Ispezionando il terreno nei pressi della pianta, i Carabinieri hanno rinvenuto:

8 dosi di crack (3,5 g),

7 dosi di cocaina (2,6 g),

una banconota da 50 euro falsa.

Via Cerignola: giovane spacciatrice arrestata con 48 dosi di cocaina

L’ultima operazione si è svolta in via Cerignola, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo hanno arrestato una 28enne italiana, sorpresa mentre vendeva droga a un acquirente che è riuscito a dileguarsi.

La perquisizione personale e domiciliare ha portato alla scoperta di 48 dosi di cocaina (16,5 g) e di appunti contabili relativi all’attività di spaccio.

Quarticciolo sotto assedio: giro di vite sullo spaccio

Le operazioni delle ultime ore dimostrano come il Quarticciolo continui a essere un crocevia della microcriminalità legata allo spaccio di stupefacenti.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.