Case popolari, il Comune accelera: manutenzione e riqualificazione con un maxi-investimento

Roma ha deciso di voltare pagina. Dopo anni di segnalazioni rimaste senza risposta, di ascensori rotti, infiltrazioni d’acqua e palazzi lasciati al degrado, la città torna a prendersi cura del suo patrimonio di edilizia popolare.

E lo fa con un piano ambizioso: 60 milioni di euro nei prossimi tre anni, da investire nella manutenzione delle case popolari, con un’attenzione particolare per i quartieri più fragili.

La promessa arriva direttamente dal Campidoglio, durante l’evento “All You Need is Home”, che ha portato il dibattito tra il Palazzo delle Esposizioni e Tor Bella Monaca.

Qui, nel cuore di uno dei quartieri più segnati dal disagio abitativo, l’amministrazione ha ribadito l’impegno: “Roma si prende cura, casa per casa”, perché l’abitare non è solo un tetto sulla testa, ma un diritto fondamentale.

Una città che ha bisogno di cura

Chiunque viva in un alloggio popolare a Roma sa bene cosa significhi convivere con i problemi strutturali. Le porte che non si chiudono bene, gli impianti elettrici che saltano a ogni temporale, le macchie di umidità che avanzano come cicatrici sui soffitti.

Per anni, i cittadini hanno segnalato questi problemi, senza ricevere risposte. Dal 2014 al 2020, più di 9.000 richieste di intervento sono rimaste inevase.

L’anno scorso, però, qualcosa ha iniziato a cambiare. Nel 2024, il Comune ha attivato 1.700 cantieri, lavorato su 6.000 segnalazioni e speso oltre 8 milioni di euro in interventi urgenti.

Ora, però, si vuole fare di più: il nuovo piano porterà la cifra a 20 milioni di euro l’anno, una somma mai vista prima per la manutenzione ordinaria degli alloggi popolari.

Un piano che copre tutta la città

Per garantire interventi più veloci ed efficaci, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica è stato suddiviso in quattro lotti, che coprono tutta la Capitale e i Comuni limitrofi. In totale, 995 edifici saranno monitorati e oggetto di lavori di manutenzione.

Il piano prevede anche un’organizzazione rinnovata, con una Direzione Manutenzione interna al Dipartimento del Patrimonio. Una struttura pensata per intervenire rapidamente e con maggiore efficienza, evitando le lunghe attese che finora hanno esasperato gli inquilini.

Dal pronto intervento ai grandi progetti di riqualificazione

Ma il nuovo investimento non si limiterà a risolvere le emergenze. L’obiettivo è trasformare gli alloggi popolari di Roma, migliorando la qualità della vita di chi li abita. Tra gli interventi previsti ci sono:

Rifacimento dei lastrici solari, per eliminare il problema delle infiltrazioni d’acqua.

Cantieri finanziati dal PNRR in aree simbolo come via Satta, via dell’Archeologia e Porto Fluviale.

Ripristino degli edifici incendiati in via Todini (Guidonia) e via Inverigo (Prima Porta).

Riqualificazione energetica di 88 edifici Erp, grazie a un progetto di partenariato pubblico-privato.

Un nuovo rapporto tra cittadini e istituzioni

Il sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato quanto sia importante ricostruire un legame di fiducia tra l’amministrazione e i cittadini: “Gli immobili pubblici devono essere luoghi in cui le persone possano vivere bene. La manutenzione avvicina il cittadino all’amministrazione, in un rapporto costante di relazione”.

Per questo motivo, oltre agli interventi strutturali, è stato potenziato il servizio di segnalazione: i cittadini potranno comunicare i problemi in tempo reale grazie a un nuovo call center e un’app che consentirà di richiedere interventi urgenti in modo più rapido.

Una novità importante riguarda anche il coinvolgimento diretto degli inquilini. Grazie a una nuova delibera, chi vive in una casa popolare potrà effettuare piccole riparazioni autonomamente (ad esempio aggiustare un tubo o riparare una finestra) e ottenere un rimborso sul canone di locazione.

“Questo sistema non solo aiuta a velocizzare gli interventi, ma permette agli inquilini di sentirsi parte attiva nella gestione degli alloggi pubblici”, ha spiegato Yuri Trombetti, presidente della Commissione Patrimonio.

