Farnesina, le tasse sulle macerie: il palazzo è crollato dieci anni fa, il Comune chiede ancora l’Imu

C’è un pezzo di Roma dove il tempo si è fermato a una notte di inizio autunno di dieci anni fa, e c’è un ufficio del fisco dove, invece, la vita scorre come se nulla fosse mai accaduto.

Al civico 5 di via della Farnesina, a due passi dai locali della movida di Ponte Milvio, oggi si allunga solo un pezzo di terra spoglio, circondato da transenne.

Eppure, per i computer del dipartimento Risorse Economiche del Campidoglio, in quel punto esatto si incassano ancora gli affitti e si puliscono i salotti.

È la beffa, clamorosa, che da quasi due lustri logora la vita di nove famiglie romane e di uno studio associato: rimasti senza un tetto dopo il crollo del loro palazzo, continuano a ricevere puntuali le cartelle esattoriali per il pagamento dell’Imu.

Un corto circuito burocratico totale, che scinde la realtà dei fatti – un condominio sbriciolato e poi abbattuto dai decreti d’urgenza – dalle carte d’archivio.

Il caso, sollevato dalle proteste dei residenti esausti, è approdato nell’Aula Giulio Cesare con una mozione che chiede di spegnere l’algoritmo delle tasse sui fantasmi.

La beffa del Catasto: per aggiornare le mappe devono pagare le vittime

Per capire le origini di questa odissea bisogna tornare alla notte tra il 23 e il 24 settembre del 2016. Un sinistro scricchiolio e poi il collasso: una porzione della palazzina cede di schianto, costringendo i condomini a una fuga precipitosa in pigiama.

Le perizie geologiche successive chiariranno il mistero: lo stabile era stato edificato sopra il vecchio letto di un affluente del Tevere.

Le correnti sotterranee avevano scavato la terra sotto le fondamenta, rendendo la struttura irrecuperabile. Pochi mesi dopo, i bulldozer azzerarono la palazzina.

Lì dove la fisica ha messo un punto, la burocrazia ha trovato un vuoto. Nessuno, negli uffici competenti, ha mai completato l’iter di cancellazione del palazzo dalle mappe catastali.

Una procedura che, per un’assurda torsione delle norme, prevede moduli complessi e costi di istruttoria che l’amministrazione scarica sui proprietari.

Così, mancando la notifica del decesso dell’immobile, i software comunali continuano a elaborare i codici tributari, emettendo avvisi di pagamento per tutte le annualità rimaste scoperte.

La mozione in Campidoglio e la mossa del Municipio XV

A tentare di spezzare questa catena di accertamenti fiscali è una mozione presentata in consiglio comunale da Stefano Erbaggi (FdI). «Siamo di fronte a un’ingiustizia macroscopica», spiega il consigliere, «persone che hanno perso tutto e che si vedono recapitare conti salatissimi per case che non esistono più. Il Campidoglio deve congelare la riscossione e dialogare con l’Agenzia delle Entrate per azzerare i costi del passaggio catastale».

Sulla stessa linea d’onda si è mosso il parlamentino di Roma Nord. Il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati, ha preso carta e penna scrivendo alla direzione generale del Comune e agli assessorati competenti per chiedere la convocazione immediata di un tavolo tecnico congiunto.

Il piano d’emergenza: L’obiettivo del Municipio è duplice. Da un lato serve una delibera politica che imponga un “semaforo rosso” informatico ai terminali del fisco capitolino, bloccando le cartelle dirette a via della Farnesina 5; dall’altro serve un intervento d’ufficio per aggiornare i registri e cancellare per sempre il palazzo fantasma.

Mentre la politica studia la sanatoria, gli ex residenti restano nel limbo. Con la certezza che, finché un funzionario non correggerà quel foglio Excel, il Comune di Roma continuerà a calcolare le tasse persino sulla polvere.

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