Selva Candida: nuove case nel verde con pagamenti dilazionati al 100%

A Selva Candida, nell’area dell’ex Centro Direzionale Alitalia, il cambiamento diventa tangibile. Sta infatti prendendo forma il “Progetto Selva Candida – Roma Nord”, l’intervento di C.M.B. – storica cooperativa con oltre un secolo di esperienza nel settore edilizio – impegnata nella trasformazione di un sito dismesso del quadrante nord-ovest della Capitale in un nuovo polo residenziale immerso nel verde e integrato con un sistema articolato di servizi.

La riqualificazione, finalmente, è visibile. Non più confinata nei masterplan o nelle tavole progettuali, ma concreta e progressivamente definita nello spazio urbano: le volumetrie si delineano, gli edifici emergono rispetto al contesto circostante e gli spazi comuni prendono forma, permettendo di comprendere come sarà organizzata la vita quotidiana nel nuovo tessuto residenziale.

Pagamenti dilazionati al 100%

Per chi è alla ricerca di una nuova casa, questo è anche il momento ideale per valutare l’acquisto.

Fino al 15 luglio, infatti, C.M.B. offre la possibilità di acquistare un appartamento con pagamento dilazionato al 100%, una formula pensata per accompagnare le famiglie verso la nuova abitazione con maggiore serenità e flessibilità nella gestione dell’investimento.

Sei edifici in classe A con 300 appartamenti

L’intervento prevede la realizzazione di circa 300 appartamenti distribuiti in sei edifici NZEB (Nearly Zero Energy Building) in classe A, progettati per contenere i consumi e migliorare il comfort abitativo. Sul piano residenziale, la proposta si caratterizza per flessibilità e accessibilità: appartamenti personalizzabili, con terrazzo o giardino privato, disponibili in diverse configurazioni.

Accanto agli edifici prende forma un sistema di spazi aperti che include aree verdi attrezzate, percorsi, zone dedicate al tempo libero e un parco urbano di otto ettari in continuità con la Riserva Grande. A completare il disegno, una piazza coperta e un’area commerciale pensate come elementi di servizio e socialità.

«Non si tratta soltanto di costruire nuove case – dichiara Daniele Cantalini, Responsabile Immobiliare Area Roma di C.M.B. – ma di lavorare su un sistema che renda l’area più vivibile e meglio connessa, intervenendo anche su elementi strutturali che negli anni hanno inciso sulla percezione del territorio».

Le opere di urbanizzazione primaria – viabilità, sottoservizi e gestione delle acque – costituiscono infatti l’ossatura del nuovo insediamento.

Un capitolo particolarmente rilevante riguarda inoltre la mobilità: il piano prevede la realizzazione di importanti nuovi collegamenti viabilistici destinati a migliorare l’accessibilità del quartiere e i collegamenti con il resto della città.

Per informazioni, rendering e appuntamenti è possibile consultare il sito www.progettoromanord.it o contattare l’ufficio vendite al numero 06.69226918.

C.M.B., costruttori di valore dal 1908

Dal 1908, C.M.B. contribuisce a dare forma all’Italia realizzando ospedali, scuole, infrastrutture e abitazioni nel segno della responsabilità.

Oltre un secolo di storia che ha accompagnato la crescita del Paese e che oggi fa di C.M.B. una delle principali realtà italiane nel settore delle costruzioni. Le opere firmate C.M.B. raccontano un modo di costruire che unisce competenza tecnica, innovazione ed efficienza.

A Roma, interventi come la Stazione FS Roma Termini, il recupero dell’ex Poligrafico dello Stato, i grandi progetti commerciali de La Rinascente di piazza Fiume e di via del Tritone, l’Università LUMSA e l’Ospedale San Filippo Neri testimoniano la capacità di realizzare opere complesse e strategiche, contribuendo alla trasformazione e alla crescita della Capitale.

La solidità dell’impresa trova conferma anche nei risultati economici. Nel 2025 il Gruppo ha superato con un anno di anticipo il traguardo del miliardo di euro di fatturato, raggiungendo 1,064 miliardi di euro di giro d’affari e un utile netto superiore ai 20 milioni di euro.

La stessa esperienza maturata nelle grandi opere viene applicata all’edilizia residenziale. Progetti come Vivere Roma Pietralata, Fidene Val Melaina, Alloggi Santa Lucia e oggi Selva Candida, insieme agli interventi realizzati nelle principali città italiane, testimoniano un impegno concreto verso un abitare contemporaneo, sostenibile e orientato alla qualità della vita.

È per questo che oltre 10.000 alloggi realizzati e venduti negli ultimi trent’anni rappresentano molto più di un risultato: sono la misura della fiducia accordata a C.M.B. da migliaia di famiglie.

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