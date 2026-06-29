L’allarme del cardinale Reina: «Roma rischia di essere una città per pochi, la povertà abitativa è estrema»

C’è una Roma da cartolina, che incanta i turisti con i suoi marmi millenari, e c’è una Roma invisibile, che fatica ad arrivare a fine mese e non trova più un tetto sotto cui ripararsi. È una fotografia spietata e priva di sconti quella scattata dal cardinale Baldassarre Reina.

Il Vicario del Papa per la Diocesi capitolina sceglie i microfoni di Stanze Vaticane, l’approfondimento di Tgcom24, per alzare la voce contro le crescenti disuguaglianze sociali e un’emergenza abitativa che sta progressivamente cambiando il dna sociale della città.

Il monito del porporato è chiaro: la Capitale rischia di trasformarsi in un club esclusivo, un ecosistema d’élite vietato a chi non possiede redditi altissimi.

Il miraggio della casa tra affitti brevi e stipendi al palo

Il cuore dell’intervento del cardinale tocca il dramma quotidiano di migliaia di famiglie, schiacciate da un mercato immobiliare fuori controllo.

Negli ultimi anni, l’esplosione selvaggia degli affitti turistici e l’avanzata dei grandi fondi d’investimento hanno fatto lievitare i canoni di locazione, riducendo all’osso la disponibilità di appartamenti per i residenti. A questo si aggiunge la storica insufficienza delle case popolari, bloccate in un limbo manutentivo e burocratico.

In questo scenario, la forbice sociale si allarga: mentre l’inflazione e l’indice dei prezzi continuano a correre, i salari dei romani restano drammaticamente fermi. «La povertà abitativa è peggiorata – sottolinea Reina – e la questione della casa è ormai estrema». Pur lodando il dialogo avviato con le istituzioni e guardando con favore al Piano Casa in discussione a livello governativo, il porporato chiede una sterzata immediata: servono risposte rapide e concrete, non più promesse. E la Chiesa, assicura, è pronta a fare la sua parte per garantire a tutti il diritto alla dignità.

La piaga della droga tra i giovani e l’ombra del sangue a Casalotti

Ma le fragilità della metropoli non si fermano alle mura domestiche. Lo sguardo del Vicario si allarga al disagio generazionale, denunciando con forza la diffusione sempre più capillare e precoce delle sostanze stupefacenti tra gli adolescenti.

Una sfida educativa e di sicurezza che, secondo la Diocesi, richiede un’alleanza d’acciaio tra famiglie, scuole e istituzioni sanitarie per strappare i ragazzi dalle mani della criminalità.

Infine, l’intervento assume i toni solenni dell’omelia laica di fronte alla cronaca più nera, quella legata al triplice omicidio di Casalotti, dove una coppia di coniugi e la loro bambina di otto anni sono stati trucidati.

Parole pesanti come pietre per scuotere le coscienze di una città che rischia l’anestesia emotiva: «Ogni vita ha un valore inviolabile e ogni famiglia deve poter vivere nella serenità. Roma non può abituarsi alla violenza né cedere alla paura». Perché la grandezza di una capitale, conclude Reina, non si misura dai monumenti, ma dalla capacità di non lasciare nessuno indietro.

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