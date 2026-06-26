Case popolari, piano della Regione contro il dissesto delle Ater: in arrivo 20 milioni di euro

Un’iniezione di ossigeno da venti milioni di euro per mettere in sicurezza i bilanci delle Ater del Lazio e garantire, allo stesso tempo, la tenuta e la manutenzione ordinaria del monumentale e spesso fragile patrimonio di edilizia residenziale pubblica della regione.

La Giunta guidata da Francesco Rocca ha approvato una delibera strategica che destina un pacchetto di risorse straordinarie alle sezioni territoriali dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale, con l’obiettivo di compensare i pesanti costi di gestione degli alloggi sociali.

Il provvedimento non nasce dal nulla ma raddoppia l’impegno economico della Pisana: la somma stanziata, infatti, integra e assorbe i 10 milioni di euro già messi sul piatto in precedenza dal consiglio regionale, portando il tesoretto complessivo a quota 20 milioni.

Una mossa contabile e politica considerata indispensabile per evitare il rischio di default finanziario delle aziende che gestiscono le case popolari nei cinque capoluoghi laziali.

Lo scudo anti-deficit: come funziona la compensazione

Il cuore dell’intervento si basa su una vera e propria misura di salvaguardia introdotta dalla Pisana. Il meccanismo prevede un monitoraggio incrociato tra i costi vivi di gestione sostenuti dalle singole aziende e i ricavi (spesso ridotti al minimo o azzerati dalle morosità) derivanti dai canoni di locazione degli alloggi sociali.

Grazie a questo stanziamento, la Regione andrà a coprire il disavanzo generato da questa forbice, permettendo ai commissari e ai tecnici delle Ater di avere la liquidità necessaria per pagare i fornitori, programmare le riparazioni urgenti e assicurare i servizi di base nei complessi edilizi.

L’intervento di Ciacciarelli: «Garantiamo il futuro dell’edilizia pubblica»

A illustrare la ratio del provvedimento è l’assessore regionale alle Politiche abitative e alle Case popolari, Pasquale Ciacciarelli, che ha rivendicato la scelta di campo della sanità e del bilancio targati centrodestra:

«Questo stanziamento conferma la volontà prioritaria della Giunta di garantire una gestione corretta, efficiente e soprattutto dignitosa del patrimonio abitativo pubblico esistente. Per tutelare l’equilibrio finanziario delle nostre aziende, abbiamo introdotto una misura di compensazione specifica. Con queste risorse aggiuntive scongiuriamo il pericolo di uno squilibrio economico latente, restituendo alle Ater la piena capacità di provvedere ai servizi funzionali degli alloggi. Per questo risultato ringrazio il presidente Rocca e l’intera giunta».

I fondi verranno ora ripartiti tra le varie sedi provinciali in base alla densità degli immobili gestiti, con una quota rilevante che andrà a coprire le necessità dell’Ater di Roma, da tempo alle prese con una complessa opera di risanamento dei propri conti.

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