Stranezze di città, allenamento e… lettura tra i canestri del campetto di basket

Il 14 dicembre 2024 abbiamo scritto del Signore Saldi, di nazionalità filippina, che volontariamente provvede a rendere decorosa l’area del basket che è vicina all’impianto di

Atletica e Rugby “Antonio Nori”.

Abitare A Roma ha pubblicato l’articolo e ne alleghiamo il link.

Eravamo a metà dicembre, qualche giorno prima di Natale, in una giornata uggiosa con il campetto deserto.

Ci siamo tornati domenica scorsa, in una splendida giornata di sole, e abbiamo fotografato i ragazzi innamorati della pallacanestro che stavano calpestando il cemento del campetto di basket.

La giornata di primavera ci ha, anche, regalato un’altra importante “stranezza di citta”: “Leggere ci dà un posto dove andare anche quando dobbiamo rimanere dove siamo.”

(Mason Cooley)

