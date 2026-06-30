Alessia Lombardi e Francesco Costa vincitori del Premio nazionale Achille Serrao

La giuria del Premio nazionale Achille Serrao, composta da Anna Maria Curci (Presidente), Vincenzo Luciani, Renato Pennisi, Cristina Polli, Maurizio Rossi, Patrizia Sardisco, conclusi i lavori di lettura e valutazione delle raccolte inedite giunte entro il termine indicato nel bando, il 31 maggio 2026, ha decretato:

di assegnare il premio alla raccolta inedita in lingua italiana di autori under 40 ad Alessia Lombardi, con la raccolta inedita Storia di Angela. Il premio consiste nella pubblicazione dell’opera nella collana Aperilibri a cura di Edizioni Cofine e nella consegna all’autrice di 30 copie della stessa;

di premiare la raccolta in lingua Poesie inedite di Andrea Perrone, con la pubblicazione di alcuni testi tratti dalla stessa sulla rivista “Periferie”.

di proclamare Francesco Costa, con l’opera Le cros/ Le croci, in dialetto dell’area dell’Alpago, vincitore per la raccolta inedita in dialetto.

Delle opere premiate saranno pubblicate alcune poesie sulla rivista “Periferie”.

La premiazione avverrà sabato 17 ottobre 2026, ore 16,30 presso la Casa della Cultura a Villa De Sanctis in via Casilina 655, in occasione della giornata dedicata al poeta Achille Serrao.

I vincitori

Alessia Lombardi, nata a Pontecorvo (FR) nel 1996, vive e lavora a Firenze. Semifinalista al concorso CET – Scuola per Autori di Mogol e finalista alla XIX edizione del Premio Fabrizio De André sezione Poesia. Per il progetto di poesia performativa Crow J & Neptune Mak ha ricevuto, assieme a Marco Alonzi, nella sede del Parlamento Europeo a Bruxelles, il Premio alla Carriera.

Ha pubblicato L’affetto instabile (Placebook Publishing 2021, Menzione d’Onore al Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti VI Edizione 2021), Le chiavi (Edizioni solidali Forma Mentis, 2022), L’attrito (Placebook Publishing, 2023) e La controra (Ensemble 2025).

Francesco Costa (Belluno, 1992) è originario dell’Alpago. Laureato in Scienze Internazionali e Antropologia, vive e lavora a Venezia. Suoi versi sono apparsi in numerose riviste (Poetry Factory, L’Altrove, 210A, Atelier, LaboratoriPoesia, Asterorosso, Poesia Ultracontemporanea, Poesia del nostro tempo, Il sarto di Ulm) e nell’antologia Inno all’Infinito curata da Bruno Mohorovich (2021, Bertoni). Ha scritto pezzi di prosa fantastica per Il cucchiaio nell’orecchio e le sue opere di fotografia e pittura sono raccolte nel sito www.thisminimalshit.com.

È autore del fantasaggio satirico-filosofico Manuale di filosofia fantastica (2022, Link) e delle raccolte di poesie Cipango (2020, Ensemble), La Foresta dei Cedri (2022, Ensemble), Castigo (2023, Nulla Die) e Fuoco Greco (Ladolfi, 2024).

Andrea Perrone nasce nel 1987 a Lecce, dove vive fino al 2023, anno in cui si trasferisce nella città di Roma, dove lavora in una biblioteca pubblica. Nella Capitale, riscopre il piacere della scrittura: è il circuito cittadino, con i suoi scorci, i suoi movimenti e i suoi abitanti, che gli fornisce immagini e versi.

Tra il 2024 e il 2025 pubblica autonomamente cinque raccolte di poesie: la raccolta di esordio Note 2023/24, a cui seguono Poesie Nuove/Parole di Dio, Pensieri romani, Cem Notas (Breves) [personale traduzione delle proprie poesie in portoghese] e infine Pensieri romani II.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza