Stranezze di città, nel parco di Tor Tre Teste tra i canestri del campetto

Devo essere onesto, dove non arriva la mia curiosità, arrivano gli amici o i conoscenti ad aiutare il cronista. Di solito mi arriva una telefonata, tante volte un vocale tramite WhatsApp.

L’amico Massimo mi ha raccontato che c’è un signore di nazionalità filippina che da parecchi mesi sta provvedendo a rendere decorosa l’area del campo di basket, nei pressi di largo Cevasco, e tutto quanto lo circonda.

E’ un volontario, il suo nome è Saldi, con la sua opera è stato ed è di aiuto ai ragazzi innamorati del basket nel nostro territorio.

Quando si arriva a largo Serafino Cevasco a Tor Tre Teste, si arriva anche al parco Alessandrino, Tor Tre Teste, Quarticciolo.

Largo Cevasco è un grande piazzale il cui perimetro misura circa 1500 metri.

Nella mia “vita precedente”, quando ero un runner, mi allenavo molto presto al mattino e nel silenzio dell’alba calpestavo quel manto stradale perfetto in compagnia del GPS che mi forniva la misurazione di ogni giro del piazzale.

Dopo le transenne metalliche del lato più lungo di largo Serafino Cevasco c’è l’impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori”.

Dopo la casetta ACEA sul piccolo lato di destra di largo Cevasco c’è una stradina sterrata in salita che porta al campo di basket.

L’ho visitato in una giornata uggiosa, non c’erano giocatori e nemmeno spettatori.

Ho fotografato in piena libertà e ho il piacere di allegare le foto a questo articolo.

Ho trovato panchine e tavolino di colore rosa, ricavate da bancali in legno; ho trovato piccole piante sorrette da canne; ho trovato panchine per spettatori ricavate sempre da bancali in legno; ho trovato un campo di basket colorato e al centro il disegno di una palla da basket con la scritta TOR TRE TESTE BOYS; ho trovato che la sterpaglia intorno al campo non c’era più; ho trovato i corrimano verniciati di bianco e di giallo; ho trovato verniciati di giallo le strutture portanti dei canestri.

Mi è venuta voglia di iniziare a giocare a pallacanestro in questo campo all’aperto del parco di Tor Tre Teste, di comprarmi una palla e le scarpe da basket.

Grazie intanto, volontario filippino Saldi, grazie a tutti i ragazzi innamorati della pallacanestro, di averci regalato questa importante “stranezza di citta”.

