Marconi, sesso in strada senza freni: il quartiere ostaggio del degrado

In piedi, su tacchi altissimi, vestite di niente, quasi sempre sfruttate. Sono le “schiave del sesso” che occupano i marciapiedi di viale Marconi, dove il confine tra pubblico e privato sembra essersi dissolto.

Le aree verdi e persino i portoni dei palazzi non sono più semplici luoghi di passaggio, ma scenari di incontri sessuali consumati alla luce del sole, tra l’indignazione e lo sgomento dei residenti.

La denuncia: “Erano a un metro da me e non si sono fermati”

È una serata come tante. Un residente rientra a casa dopo una partita di calcio, attraversa il parco di Largo Enea Bortolotti e si ritrova davanti a una scena surreale: un cliente e una prostituta impegnati in un rapporto sessuale, senza il minimo pudore.

“Mi sono fermato incredulo. Ma non era finita lì. Dopo pochi passi, dietro il giornalaio, la stessa scena si ripeteva, questa volta a un metro da me.

Ho esitato, pensando che la mia presenza li avrebbe messi a disagio. Invece, nulla. Hanno continuato come se io non esistessi”, racconta Paolo uno dei testimoni ancora scosso.

Roghi tossici, rifiuti e caos

Il problema della prostituzione porta con sé una serie di emergenze nell’area di valco San Paolo e Marconi: dalla presenza di roghi tossici più volte segnalati dai residenti, alla presenza di preservativi usati e altri rifiuti abbandonati in strada, fino a liti e schiamazzi nelle ore notturne, ma anche a litigi legati al fenomeno dello sfruttamento della prostituzione, e al racket dei marciapiedi con le suddivisioni tra clan rivali.

Un grido d’allarme inascoltato

I cittadini sono esasperati. Temono per la sicurezza, per il degrado che avanza senza freni, per il rischio che le aree comuni diventino terra di nessuno.

L’appello alle istituzioni è chiaro: servono controlli, interventi concreti e una risposta immediata. “Non possiamo accettare che il nostro quartiere si trasformi in un bordello a cielo aperto”, scrivono i residenti.

