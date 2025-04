Fede e affari sporchi: bloccato un traffico di articoli religiosi contraffatti

Mentre la città eterna accoglie milioni di pellegrini per il Giubileo della Chiesa Cattolica, c’è chi ha visto nell’evento un’occasione d’oro… per fare affari sporchi.

Nei primi mesi del Giubileo, i controlli delle Fiamme Gialle si sono intensificati, portando a un sequestro senza precedenti: oltre 16,5 milioni di articoli religiosi falsi, tra cui rosari, pendagli, bracciali e medagliette con stemmi del Vaticano e il logo ufficiale del Giubileo, pronti a essere venduti ai turisti ignari.

Undici persone denunciate, tra cui dieci cittadini cinesi e un italiano, mentre altre tre sono state segnalate alla Camera di Commercio per violazioni amministrative.

L’operazione non si è limitata a un singolo blitz, ma ha seguito un piano di controlli mirati nei quartieri più turistici della Capitale: Borgo, Trevi, Prati, Esquilino e Casilino, senza dimenticare i comuni limitrofi di Guidonia Montecelio e Ardea, e i due principali scali aeroportuali, Fiumicino e Ciampino.

Gli uomini della Guardia di Finanza hanno scovato interi magazzini pieni di souvenir religiosi destinati ai banchi delle bancarelle e ai negozi di articoli sacri.

Il tutto con una strategia ben studiata: riprodurre fedelmente i simboli più riconoscibili del Vaticano, approfittando della buona fede dei turisti per vendere prodotti di scarsa qualità come se fossero originali.

Ma il fiuto investigativo delle Fiamme Gialle ha avuto la meglio. L’operazione è stata resa possibile grazie all’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, tra cui la piattaforma S.I.A.C. (Sistema Informativo Anticontraffazione), che ha permesso di rintracciare il flusso di prodotti falsi e risalire alla rete di distribuzione.

Il Giubileo è un evento spirituale, ma anche un’occasione di business. E se da un lato i commercianti onesti cercano di accogliere al meglio i fedeli, dall’altro non mancano coloro che vogliono lucrare senza scrupoli.

La Guardia di Finanza, però, ha già dimostrato che non ci sarà alcuna tolleranza: i controlli continueranno senza sosta per tutta la durata dell’evento, a tutela dei pellegrini, dell’economia sana e del prestigio dell’evento sacro.

