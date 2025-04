Monteverde: morto il turista scozzese ferito nel crollo della palazzina

Non ce l’ha fatta Grant Paterson, il turista scozzese di 54 anni, rimasto gravemente ferito nel crollo della palazzina tra via Pio Foà e via Vitellia, nel quartiere Monteverde a Roma.

L’uomo, ricoverato in ospedale dallo scorso 23 marzo, è deceduto oggi, aggiungendo un ulteriore tragico capitolo a questa vicenda che ha sconvolto la città.

Indagini in corso: si ipotizzano disastro e omicidio colposo

Con la morte di Paterson, la Procura di Roma – con l’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo – ha ampliato il quadro delle ipotesi di reato, includendo disastro colposo e omicidio colposo.

Gli inquirenti, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco, stanno lavorando per ricostruire con esattezza le cause dell’esplosione che ha provocato il crollo dell’edificio. L’area resta sotto sequestro, mentre è stata richiesta anche una consulenza tecnica per far luce sulle dinamiche dell’incidente.

A breve verrà disposta anche l’autopsia sul corpo di Paterson, che potrebbe fornire ulteriori elementi utili alle indagini.

Il cordoglio del sindaco Gualtieri

La notizia della morte del turista scozzese ha suscitato profonda commozione in città. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo dolore in una nota ufficiale:

“È una notizia che addolora tutta Roma. Voglio esprimere ai suoi cari e ai suoi connazionali la vicinanza e il cordoglio mio personale e della cittadinanza. Spero davvero che le indagini sull’accaduto possano rapidamente fare chiarezza su questo terribile incidente”.

Un dolore che si aggiunge all’angoscia di chi, da oltre una settimana, attende risposte su quanto accaduto a Monteverde.

