Bambino smarrito a San Pietro, ritrovato grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale

Momenti di paura oggi pomeriggio in zona Vaticano, dove un bambino di 7 anni, di nazionalità russa, si era smarrito provocando grande apprensione nei genitori.

Il piccolo è stato ritrovato in piazza Risorgimento dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate nei consueti servizi di controllo per il contrasto all’abusivismo commerciale nelle aree di Ottaviano, Vaticano e San Pietro.

Ad individuarlo gli agenti dello SPE (Sicurezza Pubblica Emergenziale) e del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) che, appresa la notizia della scomparsa diffusa via radio, a seguito dell’allarme lanciato da una pattuglia avvicinata dai genitori del piccolo, hanno immediatamente attivato le ricerche.

Impaurito e disorientato, il bambino è stato subito tranquillizzato dagli agenti, che si sono presi cura di lui fino all’arrivo della sua famiglia.

Pochi minuti dopo, il tanto atteso abbraccio con i genitori ha riportato serenità, ponendo fine a un’esperienza di grande spavento per il piccolo e per i suoi cari.

