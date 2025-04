Sabato 5 aprile 2025 torna la Mostra/Mercato di largo Beltramelli

Sabato 5 aprile 2025 torna, dalle ore 9.00 alle ore 20.00, in largo A. Beltramelli, in largo A. Beltramelli, nei quartieri di Pietralata/Portonaccio, una nuova edizione della “Mostra-Mercato”, che ci ha fatto compagnia, l’anno scorso e all’inizio di questo nuovo anno, ogni sabato e, saltuariamente, in altre giornate, anche sulla via Tiburtina.

Anzi vi preannunciamo già che venerdì, 18 aprile 2025, ci sarà un’altra edizione, questa volta sulla via Tiburtina. Ma ve ne informeremo più dettagliatamente a tempo debito.

La Mostra/Mercato del 5 aprile è organizzata, come sempre, dall’Associazione Culturale “Araba Fenice III”, Presidente un’instancabile Fabiana, ormai di casa nel quartiere.

Essa riguarderà prodotti di: Artigianato Commerciale, Prodotti Tipici, Vintage ed altro ancora, come risulta dalla locandina allegata.

E’ anche un modo, come abbiamo già scritto numerose volte, per uscire, passeggiare, incontrare amici e conoscenti, passare momenti diversi, curiosare tra gli stands e le bancarelle, fare acquisti e trovare l’occasione giusta e prodotti tipici delle regioni di origine di molti abitanti del quartiere, che è molto popolato di immigrati da molte località italiane.

