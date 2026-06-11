Giornata festosa Domenica 14 giugno al Parco Tutti Insieme
Tutta da vivere “volando con natura e creatività” - Laboratori gratuiti, corsi creativi di uncinetto, spettacolo di bolle di sapone e una dolce sorpresa per i bambini
Domenica 14 giugno al Parco Tutti Insieme, alla Mistica, giornata festosa da vivere “volando con natura e creatività”.
Si terranno laboratori gratuiti la mattina e il pomeriggio (nei prossimi giorni indicheremo orari e modalità) per vivere esperienze bellissime.
Grazie a Crea con Encanto, si faranno anche dei corsi creativi di uncinetto.
E ancora: uno spettacolo di bolle di sapone e chiusura della giornata in dolcezza con una sorpresa per tutti i bambini.
Di più nella locandina. Ma non è tutto.
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