Categorie: Eventi Feste e Sagre
Municipi: , | Quartiere:

Giornata festosa Domenica 14 giugno al Parco Tutti Insieme

Tutta da vivere “volando con natura e creatività” - Laboratori gratuiti, corsi creativi di uncinetto, spettacolo di bolle di sapone e una dolce sorpresa per i bambini

Redazione - 11 Giugno 2026

Domenica 14 giugno al Parco Tutti Insieme, alla Mistica, giornata festosa da vivere “volando con natura e creatività”.

Si terranno laboratori gratuiti la mattina e il pomeriggio (nei prossimi giorni indicheremo orari e modalità) per vivere esperienze bellissime.

Grazie a Crea con Encanto, si faranno anche dei corsi creativi di uncinetto.

E ancora: uno spettacolo di bolle di sapone e chiusura della giornata in dolcezza con una sorpresa per tutti i bambini.

Di più nella locandina. Ma non è tutto.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati