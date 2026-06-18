Live in Quartaccio: una festa di quartiere

Una festa aperta a tutte e a tutti per raccontare come arte, natura e partecipazione possano trasformare uno spazio urbano in un luogo di incontro. Martedì 23 giugno 2026 il Parco Fratelli Grimm a Quartaccio (Municipio XIV di Roma Capitale) ospita una grande festa, a ingresso libero e gratuito, per celebrare Live in Quartaccio, il progetto di attivazione comunitaria promosso da ZIP Zone APS e Synaptica Project con il sostegno del Programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.

L’appuntamento rientra nel programma di “La Settimana delle Periferie — 22/28 giugno 2026“, la nuova iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Charlemagne attraverso il programma Periferiacapitale in collaborazione con la Commissione parlamentare d’inchiesta Periferie. La proposta nasce dall’istituzione della Giornata Nazionale delle Periferie Urbane del 24 giugno, sancita dalla Legge 170 del 2024 e approvata dal Parlamento della Repubblica Italiana per volontà dell’on. Alessandro Battilocchio, presidente della Commissione Periferie. La Settimana allarga l’orizzonte temporale di quella Giornata, trasformandola in un’occasione plurale di incontro, visibilità e attivazione che si svolge dal 22 al 28 giugno 2026.

La festa del 23 giugno a Quartaccio rappresenta il giro di boa di Live in Quartaccio , il percorso che ha animato il quartiere coinvolgendo bambini, studenti, famiglie e residenti in attività dedicate alla cura del territorio, alla creatività e alla costruzione di nuove relazioni di comunità e che culminerà a settembre con l’inaugurazione della Biblio-Zome, una struttura in legno al centro del Parco Fratelli Grimm, concepita come erbario a cielo aperto, aula didattica e spazio di incontro.

Nel corso degli ultimi mesi il progetto ha portato avanti un ricco programma di attività dedicate all’educazione ambientale, all’arte partecipata e alla rigenerazione urbana. Tante le iniziative realizzate: una passeggiata botanica guidata da Flavia Giardina alla scoperta delle piante spontanee del territorio; un laboratorio per la realizzazione di pannelli in resina destinati alla creazione di erbari che contribuiranno alla nascita della futura biblioteca all’aperto sulla flora urbana; un intervento di urbanismo tattico dell’artista visiva Clarisse Hermont che, insieme agli studenti dell’I.C. Pio La Torre – plesso Andersen, ha trasformato uno spazio comune attraverso segni, colori e geometrie, dando vita a un’esperienza condivisa di rigenerazione urbana. Il percorso ha inoltre ospitato laboratori di stencil con gli alunni della Scuola Andersen a cura di Synaptica Project, attività artistiche per la realizzazione di un mosaico destinato alla piazzetta della Biblio-Zome, un laboratorio di cianotipia condotto da Studio Giano con gli studenti della scuola media Claudio Ranaldi, dei laboratori di teatro in natura a cura di Giulia Giordano, il percorso “Danze cosmiche” guidato da Delfina Stella e numerosi altri workshop e momenti di incontro aperti alla comunità.

Per celebrare il percorso svolto e condividere i risultati raggiunti, martedì 23 giugno nel Parco Fratelli Grimm (ingresso da via del Podere Fiume 61 o da via Fratelli Grimm) c’è una festa di quartiere aperta a tutte e tutti. Sarà un’occasione per ritrovarsi, ripercorrere le esperienze vissute insieme e immaginare collettivamente il futuro di Quartaccio.

Il programma prende il via alle ore 17.00 con “La natura che hai in mente”, un laboratorio creativo di patchwork naturalistico a cura di Samyra Musleh, giornalista ambientale e autrice. Sempre alle 17.00 c’è il “Cerchio delle meraviglie”, laboratorio di teatro e gioco a cura di Giulia Giordano. Dalle 17.30 alle 19.30 si prosegue con giochi e attività a cura di Daniele Antonini e alle 18.30 è atteso il suo spettacolo di bolle di sapone. La serata continua alle 19.30 con un omaggio a Gabriella Ferri interpretato da Giulia Anania. Per tutti i partecipanti è offerto un aperitivo da condividere insieme. L’ingresso è libero e gratuito.

Un momento di condivisione e di partecipazione a Quartaccio per costruire nuovi legami e rinsaldare quelli già presenti nel quartiere.

Live in Quartaccio

Martedì 23 giugno dalle 17.00

Parco Fratelli Grimm (ingresso da via del Podere Fiume 61 o da via Fratelli Grimm) – Quartaccio – Municipio XIV – Roma

Per info: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com –

https://liveinquartaccioroma.it/

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