Sagra delle Ciliegie a Roma domenica 24 Maggio 2026

Si terrà Domenica 24 maggio 2026 dalle 10:00 alle 19:30 a Roma nella rinomata piazza Re di Roma del Municipio VII la Sagra delle Ciliegie, organizzata dall’Associazione Araba Fenice III con la collaborazione della Rete d’imprese Re di Roma e dell’Associazione culturale Madre Terra.

L’Associazione Araba Fenice III ha sede proprio in piazza Re di Roma ed è diretta da Fabiana e Patrizia, da oltre due anni porta tra le strade di Roma e del Lazio esposizioni di artigianato, prodotti tipici, vintage e abbigliamento.

L’evento è caratterizzato dalla presenza delle prelibate ciliegie di Moricone, nella loro veste di primizia, promossa dalla Cooperativa agricoltori di Moricone.

“Il paese va in città, da Moricone a Roma”: è questo lo slogan che accompagna la più importante produzione di ciliegie del Lazio dalla Sabina alla Capitale. Un’iniziativa che fino al 2016 aveva toccato strade del commercio come via dei Castani e Viale Marconi e che ora arriva nella pizza romana che unisce la periferia al centro cittadino, attraversata dalla Stazione Metro A e vicina alla Stazione Metro C Lodi e, quindi, accessibile da tutti i quartieri della Città. Moricone però, non è solo il paese delle ciliegie, ma anche dell’uva e dell‘olio Sabina DOP di altissima qualità, pluripremiato che pure sarà presente tra le proposte agroalimentari.

Maggio è inoltre il mese della fioritura, l’occasione giusta per visitare il Re di Roma rosegarden: il giardino multimediale realizzato nell’ambito del progetto Rete d’imprese Re di Roma con la collaborazione del Municipio Roma VII e finanziato dalla Regione Lazio – Assessorato attività produttive. Una speciale area verde di Piazza Re di Roma, adottata dall’Associazione culturale Madre Terra che guiderà i cittadini alla scoperta delle Rose Millard, tra le più profumate al mondo, attraverso Qrcode e materiale informativo.

La Rete d’imprese Re di Roma è l’unione delle attività economiche su strada di Via Appia Nuova e Piazza Re di Roma che opera per l’innovazione e la promozione del commercio locale dal 2017. L’ associazione culturale Madre Terra invece, attiva nel Centro Italia dal 2012 opera per la promozione sociale e culturale, facendosi promotrice di importanti eventi e iniziative.

Domenica 24 maggio mentre una ciliegia chiama l’altra… Si svolgeranno anche attività culturali, di musica e animazione. Un evento cittadino imperdibile.

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