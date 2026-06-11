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Stranezze di città, alla parrocchia di San Tommaso d’Aquino “FESTA insieme”

Sabato 13 giugno e domenica 14 giugno 2026, due serate di musica, buon cibo e tanta allegria a Tor Tre Teste

Attilio Migliorato - 11 Giugno 2026

Don Domenico Vitulli,  parroco di San Tommaso d’Aquino, ha inventato una formula magica che trasforma un normale fine settimana, sabato 13 giugno e domenica 14 giugno 2026, in un evento indimenticabile con il profumo del sugo che borbotta in pentola, il fumo allegro della brace e la voglia di stare insieme. 

Nel prossimo weekend, la parrocchia a Tor Tre Teste si veste a festa per due serate all’insegna della convivialità, del buon umore e, ovviamente, della buona cucina. Il programma culinario parla chiaro e non ammette diete.

Sabato 13 giugno 2026, dalle ore 20, si parte col botto, protagonista assoluta la pasta alla amatriciana, un classico intramontabile, capace di unire i palati e far nascere sorrisi tra una forchettata e l’altra.

Domenica 14 giugno 2026 dalle ore 20, si cambia ritmo ma non la sostanza, spazio alla piastra con panini con salcicce e wurstel, lo “street food” parrocchiale per eccellenza, perfetto da gustare mentre si chiacchiera e si ride tra i tavoli. Diciamoci la verità, l’amatriciana sarà anche squisita e le salsicce saranno pure tenerissime, ma il vero piatto forte della festa non si cucina sui fornelli.

L’ingrediente segreto è la voglia di stare assieme

Incrociare gli sguardi dei vicini di casa, scambiare due battute con i volontari dietro ai banconi e vedere i bambini correre nel piazzale dell’oratorio è la ricarica di energia più bella che ci sia. 

La parrocchia di San Tommaso d’Aquino si conferma quel luogo speciale dove la tavola non è solo un posto dove mangiare, ma uno spazio dove accorciare le distanze e riscoprirsi comunità.

Don Domenico Vitulli ci aspetterà a braccia aperte, noi portiamo l’appetito e il sorriso migliore, al resto ci pensa… la parrocchia di San Tommaso d’Aquino.

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