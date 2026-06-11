Stranezze di città, alla parrocchia di San Tommaso d’Aquino “FESTA insieme”

Don Domenico Vitulli, parroco di San Tommaso d’Aquino, ha inventato una formula magica che trasforma un normale fine settimana, sabato 13 giugno e domenica 14 giugno 2026, in un evento indimenticabile con il profumo del sugo che borbotta in pentola, il fumo allegro della brace e la voglia di stare insieme.

Nel prossimo weekend, la parrocchia a Tor Tre Teste si veste a festa per due serate all’insegna della convivialità, del buon umore e, ovviamente, della buona cucina. Il programma culinario parla chiaro e non ammette diete.

​Sabato 13 giugno 2026, dalle ore 20, si parte col botto, protagonista assoluta la pasta alla amatriciana, un classico intramontabile, capace di unire i palati e far nascere sorrisi tra una forchettata e l’altra.

​Domenica 14 giugno 2026 dalle ore 20, si cambia ritmo ma non la sostanza, spazio alla piastra con panini con salcicce e wurstel, lo “street food” parrocchiale per eccellenza, perfetto da gustare mentre si chiacchiera e si ride tra i tavoli. Diciamoci la verità, l’amatriciana sarà anche squisita e le salsicce saranno pure tenerissime, ma il vero piatto forte della festa non si cucina sui fornelli.

L’ingrediente segreto è la voglia di stare assieme

Incrociare gli sguardi dei vicini di casa, scambiare due battute con i volontari dietro ai banconi e vedere i bambini correre nel piazzale dell’oratorio è la ricarica di energia più bella che ci sia.

La parrocchia di San Tommaso d’Aquino si conferma quel luogo speciale dove la tavola non è solo un posto dove mangiare, ma uno spazio dove accorciare le distanze e riscoprirsi comunità.

​Don Domenico Vitulli ci aspetterà a braccia aperte, noi portiamo l’appetito e il sorriso migliore, al resto ci pensa… la parrocchia di San Tommaso d’Aquino.

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