“Roma Victrix”. L’antica Roma al Parco Tutti Insieme il 30 e 31 maggio 2026

Con una ideale “macchina del tempo”, sabato 30 e domenica 31 maggio, 2026 il Parco Tutti Insieme farà un salto nel passato per vivere nella Roma imperiale che va da Augusto a Settimio Severo e ospiterà “Roma Victrix 753 a.C.” con legionari, pretoriani, attività e momenti conviviali.

Una assoluta novità saranno, sabato 30, l’Archeoaperitivo e l’Archeocena, preparati in esclusiva dall’archeocuoca IVCVNDA.

Due appuntamenti ispirati ai sapori dell’antica Roma che uniranno gastronomia e solidarietà: l’intero ricavato sarà devoluto all’associazione “La Stella di Lorenzo”, con la quale il Parco organizza da anni la Festa del Cuore con screening aritmologici pediatrici gratuiti, insieme ai medici dell’ospedale Bambino Gesù.

L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Roma Victrix 753 e Coloriamo i Sogni, con il sostegno di Decathlon Italia, Bindi Dessert Italia e Sammontana.

IL PROGRAMMA

Sabato 30 maggio nel corso del pomeriggio, a partire dalle 15:00, si alterneranno:

apertura dell’accampamento romano e dei tavoli didattici; addestramenti legionari per bambini e adulti (ore 16:00 e ore 18:00); lezioni di scrittura romana (ore 16:00 e ore 18:00); parata con le manovre dei soldati romani (ore 17:00); Archeoaperitivo (ore 18:00) e Archeocena con legionari e pretoriani di Roma (ore 20:00).

Il menù dei due eventi culinari proporrà piatti ispirati alla tradizione culinaria romana antica, tra cui il Libum di Catone, la Patina Apiciana, il pane ai cereali con battuto di olive, le Laganae Horati e il Mulsum, un vino speziato dell’epoca romana.

Domenica 31 maggio le attività riprenderanno dalle ore 10:00 con l’apertura dell’accampamento romano e il rito a Marte dei soldati di Roma (ore 10:30).

Seguiranno lezioni di scrittura romana (ore 10:40 e 15:30), addestramenti legionari per bambini e adulti (ore 10:40 e 15:30) e la parata finale dei soldati (ore 17:00).

La chiusura dell’evento è prevista per le 18:30.

Per partecipare all’Archeocena è obbligatoria la prenotazione a parcotuttiinsiemessd@gmail.com.

L’ingresso al Parco Tutti Insieme è in via Tenuta della Mistica 10. Facebook: parco tutti insieme.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza