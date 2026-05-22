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Colli Aniene celebra la Festa Patronale di Santa Bernadette Soubirous

Dal 22 al 31 maggio messe, processione, musica, giochi, lotteria di beneficenza e momenti dedicati alla comunità parrocchiale

Redazione - 22 Maggio 2026

Torna a Colli Aniene la Festa Patronale di Santa Bernadette Soubirous, appuntamento dedicato alla comunità parrocchiale con un programma che unirà celebrazioni religiose, momenti di aggregazione e iniziative per tutte le età.

La manifestazione si aprirà venerdì 22 maggio con la gara dei dolci, mentre sabato 23 maggio spazio alla Festa dell’Oratorio, alla Santa Messa vespertina e alla Veglia di Pentecoste.

Il momento centrale sarà domenica 24 maggio con la Santa Messa Solenne presieduta da don Emilio Cenani presso il Parco di San Giovanni Battista de’ Rossi. A seguire si terrà la processione per le vie del quartiere e, dalle ore 20, musica, giochi e festa nel piazzale della parrocchia. In programma anche l’estrazione della lotteria di beneficenza e lo spettacolo dei fuochi d’artificio.

Lunedì 25 maggio sarà celebrata una Santa Messa in suffragio dei benefattori e dei sacerdoti defunti della comunità parrocchiale.

La chiusura delle celebrazioni è prevista domenica 31 maggio con la Santa Messa presieduta da don Carlo Garzilli, il Santo Rosario e la tradizionale fiaccolata alla grotta per la conclusione del mese mariano.

Tra i premi della lotteria di beneficenza figurano un buono vacanza del valore di 500 euro, un anno di iscrizione a un corso dell’A.S.D. Nova Familia e un weekend per due persone a Fiuggi.

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