Grande festa per famiglie al “Giardino dei Demar”: arriva l’evento firmato Jolly Animation

Domenica 31 maggio 2026, a partire dalle ore 17:00, il “Giardino dei Demar” si trasformerà in un’esplosione di colori, musica e divertimento grazie al grande evento organizzato insieme agli animatori di Jolly Animation.

L’iniziativa, pensata per coinvolgere grandi e piccoli, promette un pomeriggio all’insegna dell’allegria con animazione, giochi, musica, balli, spettacoli e tante attività dedicate ai bambini e alle famiglie del quartiere.

L’ingresso sarà completamente gratuito e aperto a tutti, con l’obiettivo di creare un momento di aggregazione e spensieratezza per la comunità.

“Vogliamo regalare un pomeriggio di gioia e condivisione, dove bambini e adulti possano divertirsi insieme in un’atmosfera serena e festosa.”

L’appuntamento è quindi domenica 31 maggio dalle ore 17:00 presso il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263 a Tor Tre Teste.

Una festa pensata per tutti… da non perdere!

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