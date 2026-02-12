Municipio V: inaugurate due nuove Case dell’Acqua

Inaugurate due nuove Case dell’acqua nel Municipio V, in piazza Roberto Malatesta e in piazza delle Gardenie. Le strutture si aggiungono a quella già attiva di fronte alla sede municipale di via Torre Annunziata, ampliando la rete dei punti di erogazione gratuita di acqua potabile nel quadrante.

Alla doppia inaugurazione hanno partecipato questa mattina l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, il Presidente del Municipio V Mauro Caliste, il Consigliere di Roma Capitale Giammarco Palmieri, l’Assessora ai Lavori Pubblici del Municipio V Maura Lostia ed Emiliano Bernardini, responsabile Operations di Acea Ato 2.

Le tre Case dell’Acqua attualmente operative rappresentano le prime di cinque installazioni previste nel Municipio V.

Le prossime due saranno collocate presso la sede municipale di via Prenestina 510 e in via dei Gordiani 5, completando un percorso di diffusione capillare di servizi pubblici utili, sostenibili e accessibili su tutto il territorio.

Le nuove Case consentiranno agli abitanti di rifornirsi gratuitamente di acqua naturale e frizzante, contribuendo anche a diminuire l’uso della plastica e a promuovere comportamenti sostenibili.

“Le Case dell’Acqua inaugurate nel Municipio V sono parte di una strategia che stiamo portando avanti in tutta la città – dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini – per rafforzare i servizi pubblici di prossimità e valorizzare un bene fondamentale come l’acqua. Insieme ad Acea stiamo lavorando in modo capillare nei territori, perché queste infrastrutture utilissime diventino sempre più diffuse e accessibili, migliorando la qualità della vita quotidiana dei cittadini”.

“Un passo importante verso una città più attenta all’ambiente e ai bisogni quotidiani delle persone – dichiara il Presidente del Municipio V, Mauro Caliste – un intervento concreto a favore della sostenibilità ambientale e dell’accesso a un bene essenziale come l’acqua potabile”.

“Le Case dell’Acqua non sono soltanto un servizio, ma un presidio urbano che educa a un diverso rapporto con le risorse – dichiara Giammarco Palmieri, Presidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale – Rendere l’acqua pubblica facilmente accessibile nei quartieri significa riportare al centro un principio semplice: ciò che è essenziale deve essere vicino alle persone. In un momento in cui la crisi climatica ci impone scelte responsabili, investire su infrastrutture leggere ma diffuse è una risposta concreta che unisce tutela ambientale e cultura del bene comune”.

