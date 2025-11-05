Municipio V, nasce “Cultura in Azione”: il progetto di orientamento imprenditoriale

Nasce “Cultura in Azione”, il progetto promosso da Municipio Roma V e realizzato da PTS e Fondazione Fitzcarraldo ETS, dedicato all’orientamento e alla formazione imprenditoriale delle nuove generazioni nel mondo delle professioni culturali.

“Non è come te l’aspetti” è un percorso gratuito pensato per accompagnare ragazze e ragazzi tra i 18 e i 35 anni a trasformare talento, passione e creatività in opportunità professionali concrete, attraverso tre fasi complementari:

– Scoprire: incontri e testimonianze per esplorare “il dietro le quinte” del lavoro culturale;

– Approfondire: laboratori pratici per acquisire strumenti di progettazione, comunicazione e sostenibilità;

– Sperimentare: mentoring, sportelli tematici e un laboratorio finale di co-progettazione su sfide reali del territorio.

Il progetto mette al centro formazione, partecipazione e territorio, creando connessioni tra giovani, professionisti e istituzioni culturali.

Una vera e propria palestra di imprenditorialità creativa, che valorizza la cultura come leva di sviluppo, innovazione e inclusione.

L’iniziativa è in collaborazione con spazi e realtà culturali del Municipio Roma V e con il contributo di docenti, mentor e partner del mondo della cultura e dell’impresa creativa.

A breve sarà disponibile il calendario degli incontri.

