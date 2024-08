Municipio VI, protocollo d’intesa con Italpol per vigilanza notturna nelle scuole

È stato firmato nella giornata di ieri, Lunedì 5 agosto, presso la Camera dei Deputati, il protocollo d’intesa tra la società di vigilanza privata Italpol Vigilanza e il Municipio VI delle Torri di Roma per garantire un pattugliamento nelle ore notturne quale funzione deterrente ai numerosi furti subiti dalle scuole del territorio.

Il protocollo d’intesa è stato firmato dal Presidente del Municipio VI delle Torri di Roma, Nicola Franco, e dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Italpol, avv. Marco Mignucci, alla presenza del Vicepresidente della Camera dei Deputati, On. Fabio Rampelli.

“Siamo i primi su Roma – ha dichiarato il Presidente Franco – ad aver pensato a un protocollo d’intesa con un istituto di vigilanza privata. In questa intesa, gli operatori degli Istituti di vigilanza e con qualifica GpG possono svolgere forme di collaborazione per la sicurezza urbana”.

Con la stipula del protocollo d’intesa le otto pattuglie che Italpol ha sul territorio del Municipio VI delle Torri di Roma avranno tra gli ordini di servizio il passaggio presso le scuole del Municipio al fine di dissuadere atti criminali e dare conforto alla cittadinanza.

In questo modo la vigilanza privata sarà impiegata come organo di sicurezza complementare – ha sottolineato Franco – a costo zero per la comunità, essendo tutto a carico di Italpol che ha deciso di investire le proprie risorse.

A margine della firma del Protocollo d’intesa sono stati presentati i dispositivi di videosorveglianza ‘Blue Guardian’ della società K2 che, vincendo il bando pubblico, installerà le telecamere in due scuole di Tor Bella Monaca e in una scuola di Villaggio Falcone.

Le telecamere sono dotate di Intelligenza Artificiale, programmate per riconoscere le attività illecite e per essere un supporto sinergico alle attività di controllo alle forze di sicurezza pubblica e privata.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙