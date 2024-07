Municipio XV, Torquati-Rollo: “rinnovato protocollo con “Banca delle visite””

“Sono 357 le prestazioni mediche urgenti donate in due anni da “Banca delle Visite” ai cittadini meno abbienti del Municipio XV, di cui 81 su segnalazione dei servizi sociali municipali e 276 screening effettuati dalla fondazione nell’ambito delle campagne di prevenzione per gli over 65 per l’area cardiologia, angiologia e udito organizzate sul territorio.

Un percorso avviato grazie alla firma del Protocollo, rinnovato nei giorni scorsi, tra Municipio XV e “Banca delle Visite” che dal 2015 è impegnata nel settore sanitario a supporto dei più fragili e che nel giro di pochi anni ha garantito centinaia di visite specialistiche gratuite ai più bisognosi in tutta Italia.

Grazie alla proficua collaborazione con la Presidente Michela Dominicis e con tutto lo staff, in due anni abbiamo attivato un nuovo circuito solidale a sostegno dei cittadini più fragili che in caso di urgenze non possono permettersi una visita medica a pagamento o attendere i tempi, a volte purtroppo lunghi, del servizio sanitario pubblico.

Così grazie alla generosità di aziende e privati cittadini che aderiscono all’iniziativa, le donazioni si concretizzano in visite diagnostiche a favore di chi ne necessita.

Far parte di una comunità significa essere al fianco di chi ha più bisogno nell’offrire servizi di diversa necessità. Essere il Municipio più attivo di Roma Capitale nell’ambito delle iniziative con “Banca delle visite” ci riempie di orgoglio e ci incoraggia a fare sempre meglio affinché il progetto trovi ancora più spazio sul nostro territorio anche in altri ambiti”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora alle Politiche Sociali, Sanitarie e Pari Opportunità, Agnese Rollo.

