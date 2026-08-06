Categorie: Ambiente Politica
Municipi: , , | Quartiere:

Muratella, prende forma il primo ospedale veterinario pubblico d’Italia: ecco come procedono i lavori

L'assessora capitolina Sabrina Alfonsi fa il punto sul cantiere: completati uffici, spogliatoi ed accoglienza. Struttura operativa anche durante i lavori

Flaviana Buccho - 6 Agosto 2026

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del primo Ospedale Veterinario Pubblico d’Italia all’interno del polo di Muratella.

A tracciare il bilancio dello stato di avanzamento del cantiere è l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, attraverso un aggiornamento sui canali social.

Rispetto ai mesi scorsi, la nuova struttura sta assumendo il suo assetto definitivo: sono stati ultimati i locali destinati all’accoglienza dell’utenza, gli spogliatoi e gli uffici direzionali per il personale della ASL. Parallelamente si è concluso il rifacimento integrale degli impianti tecnici e degli ambienti interni.

Ascensore clinico e blocco operatorio al primo piano

Tra i passaggi chiave degli ultimi interventi figura la realizzazione, al primo piano, della struttura del nuovo ascensore dedicato: un’infrastruttura fondamentale ideata per garantire il trasferimento diretto e protetto degli animali dal pronto soccorso alle sale chirurgiche.

Proprio al livello superiore stanno prendendo forma i nuovi blocchi operatori, dotati di impianti tecnologici specifici e spazi studiati per soddisfare i più alti standard di una struttura sanitaria veterinaria di ultima generazione.

Servizi al pubblico sempre operativi

Nonostante la presenza delle maestranze e la complessità degli interventi in corso, l’amministrazione ha confermato che il canile di Muratella rimane regolarmente aperto e operativo, continuando a garantire le consuete attività di assistenza e adozione degli animali ospiti.

«Un progetto che cresce giorno dopo giorno e che rappresenta un passo importante per la cura e il benessere degli animali nella nostra città», ha sottolineato l’assessora Alfonsi, assicurando che i lavori andranno avanti senza soste fino al taglio del nastro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati