Muratella, prende forma il primo ospedale veterinario pubblico d’Italia: ecco come procedono i lavori

Proseguono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del primo Ospedale Veterinario Pubblico d’Italia all’interno del polo di Muratella.

A tracciare il bilancio dello stato di avanzamento del cantiere è l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, attraverso un aggiornamento sui canali social.

Rispetto ai mesi scorsi, la nuova struttura sta assumendo il suo assetto definitivo: sono stati ultimati i locali destinati all’accoglienza dell’utenza, gli spogliatoi e gli uffici direzionali per il personale della ASL. Parallelamente si è concluso il rifacimento integrale degli impianti tecnici e degli ambienti interni.

Ascensore clinico e blocco operatorio al primo piano

Tra i passaggi chiave degli ultimi interventi figura la realizzazione, al primo piano, della struttura del nuovo ascensore dedicato: un’infrastruttura fondamentale ideata per garantire il trasferimento diretto e protetto degli animali dal pronto soccorso alle sale chirurgiche.

Proprio al livello superiore stanno prendendo forma i nuovi blocchi operatori, dotati di impianti tecnologici specifici e spazi studiati per soddisfare i più alti standard di una struttura sanitaria veterinaria di ultima generazione.

Servizi al pubblico sempre operativi

Nonostante la presenza delle maestranze e la complessità degli interventi in corso, l’amministrazione ha confermato che il canile di Muratella rimane regolarmente aperto e operativo, continuando a garantire le consuete attività di assistenza e adozione degli animali ospiti.

«Un progetto che cresce giorno dopo giorno e che rappresenta un passo importante per la cura e il benessere degli animali nella nostra città», ha sottolineato l’assessora Alfonsi, assicurando che i lavori andranno avanti senza soste fino al taglio del nastro.

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