Natale al via nella Capitale: tutte le chiusure dell’8 dicembre

A Roma l’8 dicembre non è solo il giorno dell’Immacolata: è l’inizio vero e proprio del Natale, quello che accende le piazze, richiama migliaia di persone e, inevitabilmente, ridisegna la viabilità nel cuore della città.

Una giornata densa di appuntamenti religiosi e tradizionali, che quest’anno intreccia riti storici e celebrazioni legate al Giubileo ormai alle porte.

Angelus in Vaticano: prime chiusure già al mattino

Si parte da piazza San Pietro, dove alle 12 è attesa la preghiera dell’Angelus. Per motivi di sicurezza e per gestire l’afflusso dei fedeli, saranno chiuse al traffico via di Porta Angelica, via della Conciliazione, Borgo Santo Spirito e largo Porta Cavalleggeri. Prevista anche la rimozione della sosta nelle strade limitrofe.

Omaggio all’Immacolata a piazza Mignanelli

Il pomeriggio si sposta nel cuore della città. Dalle 16, a piazza Mignanelli – a due passi da piazza di Spagna – papa Leone XIV renderà omaggio alla statua dell’Immacolata, affiancato dal sindaco Roberto Gualtieri.

Già dalle 12 scatteranno chiusure su via del Corso, via del Tritone e via del Traforo, con conseguenti deviazioni di bus e delle linee gratuite Free 1 e Free 2.

Alle 18.30 si accende il Natale: luminarie e albero di Roma Capitale

Come da tradizione, la giornata si chiuderà con uno dei momenti più attesi: l’accensione delle luminarie di via del Corso e del grande albero di Natale di Roma Capitale a piazza del Popolo.

Alla cerimonia – inserita nel calendario degli eventi giubilari – parteciperanno il sindaco Gualtieri e la presidente di Acea, Barbara Marinali.

Prevista anche l’esibizione della scuola di canto corale del Teatro dell’Opera. Dalle 15, scatteranno chiusure progressive attorno a piazza del Popolo.

Trasporti: tram di nuovo regolari e bus potenziati

Sul fronte dei trasporti, l’8 dicembre porta una buona notizia: torna regolare il servizio sulla rete tram.

Per tutto il periodo delle festività sono previsti inoltre rinforzi sulle linee bus dirette verso il centro e maggiori frequenze sulle metro A e B/B1.

Resteranno operative le linee gratuite Free 1 e Free 2 con passaggi ogni 10 minuti, insieme alla linea 100, gratuita e attiva anche nei festivi.

Tutte le informazioni aggiornate su mobilità e viabilità sono consultabili su romamobilita.it.

