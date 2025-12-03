Omaggio all’Immacolata e accensione del Natale: chiude il Tridente, bus deviati

L’8 dicembre, come da tradizione, Roma si stringerà attorno al suo appuntamento più atteso dell’Avvento. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, Papa Leone XIV sarà a piazza Mignanelli per rendere omaggio alla statua dell’Immacolata, un rito che ogni anno richiama fedeli e curiosi nel cuore del Tridente.

Per consentire lo svolgimento della cerimonia, già dalla tarda mattinata la città entrerà in modalità “evento”. Dalle 12 alle 17 circa, infatti, scatteranno le chiusure al traffico su via del Corso, via del Tritone e via del Traforo, con inevitabili ripercussioni sulla mobilità.

Atac ha predisposto deviazioni per le linee 51, 52, 53, 62, 63, 71, 80, 83, 85, 100, 160, 492, C3, FREE1 e FREE2, chiamate a modificare i loro percorsi per l’intero arco temporale della celebrazione.

In serata si accende il Natale: luci su via del Corso e albero in piazza del Popolo

Il programma dell’8 dicembre proseguirà poi in atmosfera festiva. Dopo il tramonto, infatti, via del Corso si illuminerà con le nuove luminarie natalizie e in piazza del Popolo verrà inaugurato il tradizionale albero di Natale, dando ufficialmente il via al periodo delle feste nel centro storico.

Per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, dalla mezzanotte dell’8 dicembre (notte tra il 7 e l’8) scatterà il divieto di fermata, valido per tutto il tempo necessario, in alcune delle principali strade attorno alla piazza. A non essere accessibili alla sosta – eccetto i mezzi Atac e quelli della Protezione civile – saranno:

viale Gabriele D’Annunzio

piazza del Popolo

via del Babuino (da via della Fontanella a piazza del Popolo)

via di Ripetta (da piazza del Popolo a via Brunetti)

via Ferdinando di Savoia

via Principessa Clotilde

via Maria Cristina

via dell’Oca

Nelle stesse zone saranno sospese le aree di sosta tariffata e quelle riservate a categorie speciali.

Viabilità, chiusure progressive dal pomeriggio

Dalle 15, e fino al termine delle cerimonie, verrà introdotto in maniera progressiva anche il divieto di transito veicolare – fatta eccezione per i mezzi autorizzati – in tutta l’area che gravitano attorno a piazza del Popolo e al Tridente:

viale Gabriele D’Annunzio

piazza del Popolo

via Ferdinando di Savoia

via Principessa Clotilde

via Maria Cristina

via di Ripetta

via del Corso (tratto piazza del Popolo–via Brunetti)

via del Babuino

via dell’Oca

Una lunga giornata di celebrazioni religiose, tradizione e atmosfera natalizia, che ridisegnerà la viabilità del centro e richiederà ai romani un po’ di pazienza.

Informazioni aggiornate romamobilita.it

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.