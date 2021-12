Natale: si risparmia pure a tavola

È vicino il giorno di Natale, e con esso il fatidico cenone del 24 sera e il pranzo del 25 dicembre uno degli eventi fondamentali per gli italiani, che difficilmente in questo caso sono disposti a fare rinunce. Eppure, sembra proprio che in questo 2021 la crisi si faccia sentire anche sul menù natalizio: più della metà degli intervistati infatti affermano che non spenderanno più di 100 € per pranzo e cena.

A questo proposito, Tiendeo.it, compagnia leader in promo e offerte su cataloghi digitali, ha realizzato uno studio consultando i propri utenti su quanto pensano di spendere per pranzo e cena di Natale e sulle intenzioni d’acquisto rispetto allo scorso anno.

L’82,35% delle donne dichiara di spendere meno di 150 € per la spesa di Natale

Crollano le ricerche per la spesa, che registrano complessivamente un -17,77% rispetto allo scorso anno.

Resiste il panettone: il dolce natalizio va controcorrente con un aumento del 31,78% nelle intenzioni d’acquisto dei consumatori paragonato al 2021

La conferma arriva anche dai dati ISTAT, e dall’allarme lanciato dal Codacons rispetto agli effetti sui consumi dell’inflazione del +3,8%, che rappresenta per la famiglia “tipo” un aumento di +1167 € annui (i valori più alti registrati negli ultimi 13 anni).