Nidi, al via iscrizioni per il mese di luglio 2025

Al via le iscrizioni ai Nidi di Roma Capitale per il mese di luglio 2025. È stato pubblicato l’avviso pubblico con i requisiti, le indicazioni sul funzionamento del servizio e le modalità di presentazione della domanda.

Sarà possibile inviare la richiesta online fino al 29 aprile. Potranno prendere parte ai Servizi educativi 0-3 le bambine e i bambini che già frequentano le strutture di Roma Capitale (a gestione diretta e indiretta).

Per accedere al servizio è necessario essere in regola con i pagamenti delle quote contributive, compreso il mese di aprile 2025.

Nelle pagine del dipartimento Scuola, lavoro e formazione professionale sono disponibili l’avviso pubblico, l’elenco dei nidi e informazioni su contatti e assistenza.

