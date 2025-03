No agli abusi, apre Minori al Centro

Da giovedì 6 marzo è attivo “Minori al Centro Municipio X”, struttura che ha l’obiettivo di ampliare la rete per il contrasto agli abusi e ai maltrattamenti sui minori del Lazio.

Il progetto è finanziato dalla Regione Lazio e si realizza in partenariato con la ASL RM3 e l’ASP Asilo Savoia e Telefono Azzurro ed in rete con gli altri Centri Regionali.

La protezione e cura delle vittime di abuso e maltrattamento è una sfida importante e complessa che il centro realizzerà grazie alla collaborazione e all’integrazione tra servizi.

Una sinergia necessaria per azioni preventive efficaci ed anche per la realizzazione di quelle fasi di intervento in emergenza, assessment, trattamento (terapeutico e/o socioeducativo) e valutazione psico-giuridica del minore.

Data la complessità che contraddistingue le situazioni di abuso, nessuna agenzia o professionalità può operare autonomamente.

Grazie al partenariato sarà possibile ricevere segnalazioni dai diversi servizi dedicati ai minori e coordinare l’inserimento, a titolo gratuito, nelle attività e negli interventi offerti dal Centro.

Inoltre, si potrà attuare un confronto costante con le figure professionali della ASL ed effettuare un coinvolgimento attivo nell’organizzazione delle attività di sensibilizzazione, prevenzione e formazione.

“Minori al Centro Municipio X” si trova in Via Tagaste 131-133 a Ostia.

Per contatti e informazioni: info@asilosavoia.it; Tel: 06684061

