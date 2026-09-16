Nostalgie fasciste e slogan nazisti in Curva Sud: scattano 16 Daspo e denunce per i saluti romani durante Roma-Atalanta

Il tentativo di trasformare gli spalti dello Stadio Olimpico in un palcoscenico di propaganda politica di matrice neofascista incontra la risposta perentoria delle istituzioni di pubblica sicurezza.

Il Questore di Roma ha firmato Sedici Daspo nei confronti di altrettanti tifosi della formazione giallorossa, individuati nel corso del match casalingo contro l’Atalanta mentre compivano in gruppo il saluto romano nel cuore della Curva Sud.

Alcuni appartenenti allo stesso nucleo esibivano peraltro t-shirt recanti l’evocativa dicitura “uber alles”, esplicita citazione della simbologia nazista.

La misura amministrativa giunge al termine di una complessa istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, che ha incrociato le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’impianto con i rilievi territoriali del Commissariato Prati e gli approfondimenti investigativi della DIGOS.

Tutti i sedici soggetti coinvolti erano già stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione della legge Mancino, l’impianto normativo che sanziona gesti, azioni e slogan legati all’ideologia fascista ed all’incitamento all’odio raziale.

I provvedimenti colpiscano un perimetro di sostenitori con un’età anagrafica compresa tra i 19 ed i 42 anni, graduando la severità della sanzione in base al profilo penale ed ai precedenti di ciascun destinatario:

Durata delle sanzioni ed obblighi di firma: Le interdizioni variano da un minimo di dodici mesi fino ad un massimo di cinque anni.

Per quattro militanti del gruppo, il provvedimento è stato corredato dall’aggravante delle prescrizioni giudiziarie: gli interessati dovranno presentarsi obbligatoriamente negli uffici di polizia durante le ore antecedenti, contestuali e successive ad ogni partita ufficiale dell’As Roma.

Validità internazionale e per la Nazionale: Il divieto di accesso non si limiterà alle strutture sportive del territorio nazionale, ma si estenderà automaticamente alle gare che la squadra capitolina disputerà all’estero nelle competizioni europee, nonché a tutte le uscite ufficiali della Nazionale italiana di calcio.

A pesare sul computo degli anni di allontanamento dagli stadi sono stati i pregressi penali censiti a carico dei singoli indagati. Tra le contestazioni già a verbale figura un campionario che va dal porto d’armi ed oggetti atti ad offendere alle minacce, passando per danneggiamento, rissa e contrabbando.

Particolarmente emblematico il caso del sostenitore destinatario della sanzione massima di cinque anni, già colpito da un analogo divieto d’accesso applicato nel 2022.

Con quest’ultima operazione, la Questura capitolina ribadisce la linea della “tolleranza zero” contro ogni condotta discriminatoria negli impianti sportivi. L’obiettivo dichiarato dagli inquirenti è quello di estirpare le sacche di estremismo ideologico dagli spalti, garantendo la fruibilità e la sicurezza dello stadio a tutti gli appassionati ed alle famiglie, nel rigoroso rispetto delle leggi dello Stato.

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