Notte di spaccate a Guidonia: auto-ariete contro un negozio di casalinghi, caccia alla banda

Una domenica mattina amara per il commercio locale. Nella notte dell’8 marzo, la quiete di via della Calle è stata squarciata dal fragore di una serranda divelta e di cristalli in frantumi.

Una banda di almeno tre malviventi ha messo a segno una “spaccata” ai danni di un noto negozio di casalinghi, trasformando una tranquilla strada di quartiere nello scenario di un furto dai modi brutali.

La dinamica: l’ariete e il colpo lampo

I banditi sono entrati in azione con un metodo ormai tristemente noto alle cronache: l’utilizzo di un’auto-ariete.

Per sfondare l’ingresso dell’attività è stata utilizzata una Lancia Ypsilon, risultata poi provento di un precedente furto.

Una volta abbattuta la resistenza della serranda, i tre sono penetrati nel locale con rapidità chirurgica.

L’obiettivo primario sono stati i registratori di cassa. I malviventi sono riusciti a asportarne due, portandoli via integri nella speranza di un bottino cospicuo.

Ironia della sorte, i cassetti erano praticamente vuoti: un magro bottino che stride con l’ingente entità dei danni strutturali causati al negozio.

L’appello dei titolari: “Facciamo rete tra commercianti”

Mentre la polizia effettuava i rilievi scientifici e acquisiva i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, i titolari del negozio hanno scelto la via dei social per sfogare l’amarezza e lanciare un monito alla comunità:

“Hanno usato un’auto rubata per distruggere la nostra serranda. Oltre al danno economico per quanto sottratto, restano i pesanti danneggiamenti alla struttura. Condividiamo questo episodio affinché i residenti e i colleghi commercianti possano prestare la massima attenzione. Speriamo che parlarne serva a evitare che altri subiscano lo stesso incubo.”

Indagini in corso

Gli investigatori stanno ora analizzando ogni fotogramma utile per risalire all’identità dei tre fuggitivi.

