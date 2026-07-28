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Nuova Casa dell’Acqua al Parco di via Celio Caldo: acqua pubblica, gratis e frizzante nel Municipio VI

Inaugurato a Torre Angela il nuovo punto erogazione

Redazione - 28 Luglio 2026

Un nuovo tassello nel piano di decoro, sostenibilità ed erogazione di servizi pubblici di prossimità nei quartieri periferici della Capitale.

È stata inaugurata nella mattinata di oggi, martedì 28 luglio, la nuova Casa dell’Acqua installata all’interno del Parco di via Celio Caldo, nel territorio del Municipio VI.

All’iniziativa e al taglio del nastro hanno preso parte l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, i rappresentanti tecnici e istituzionali di Acea e la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli.

Acqua pubblica, refrigerata e frizzante per ridurre la plastica

L’installazione del distributore hi-tech si inserisce nel quadro degli interventi di riqualificazione e valorizzazione dell’area verde di via Celio Caldo. La struttura garantisce ai residenti e ai frequentatori del parco un servizio gratuito e accessibile h24:

Erogazione pubblica: distribuzione illimitata di acqua potabile controllata, naturale, refrigerata e frizzante;

Sostenibilità ambientale: incentivo all’uso di borracce e contenitori riutilizzabili per abbattere l’impiego e lo smaltimento di bottiglie di plastica monouso;

Dotazioni hi-tech: presenza di display informativi di pubblica utilità e prese di ricarica USB per dispositivi mobili integrate nella struttura.

Celli: “Investimento concreto sulla qualità della vita nei quartieri”

Nel corso dell’evento di inaugurazione, la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli ha rimarcato il valore sociale e ambientale dell’iniziativa per la comunità locale:

«Le Case dell’Acqua rappresentano un investimento concreto sulla qualità della vita nei quartieri e sulla tutela dell’ambiente. Portare servizi di prossimità significa rendere gli spazi pubblici più vivibili, funzionali e vicini alle esigenze delle persone. Continuiamo a lavorare perché Roma sia una città sempre più attenta alla sostenibilità e alla cura dei suoi territori.»

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