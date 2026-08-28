Nuove Bibliocard: tre modi di vivere la biblioteca

Un traguardo trentennale celebrato rinnovando il legame tra le istituzioni culturali della Capitale e la platea di lettori sul territorio.

A partire dal 1° luglio, la rete di Biblioteche di Roma ha introdotto la nuova generazione di Bibliocard, caratterizzata da un restyling grafico che omaggia i tre decenni di attività del sistema urbano e da una riorganizzazione dei servizi offerti.

L’accesso alla rete bibliotecaria si articola su tre opzioni differenti, pensate per intercettare sia l’utenza saltuaria che i frequentatori più assidui dei poli culturali d’quartiere.

La struttura delle tessere: gratuita, plus e per i gruppi di lettura

L’offerta mette a disposizione tre tipologie di abbonamento annuale:

Bibliocard Gratuita: Consente l’accesso a costo zero a tutte le prestazioni essenziali. Include il prestito locale, la consultazione e la lettura in sede, la connessione Wi-Fi e l’uso dei tablet self-service. Garantisce inoltre l’accesso alla piattaforma digitale con oltre 130.000 risorse (tra e-book, audiolibri e quotidiani consultabili online), l’ingresso agli eventi promozionali e la rete di convenzioni con partner culturali per ingressi agevolati.

Bibliocard Plus (Tessera Sostenitore): Prevede una quota libera di sottoscrizione a partire da un contributo minimo di 10 euro all’anno. Aggiunge alla gamma dei servizi di base le prestazioni avanzate d’interscambio: il Prestito Interbibliotecario Metropolitano (PIM), il prestito nazionale/internazionale (ILL) e il servizio di fornitura documenti in copia (DD).

Bibliocard Circolo di Lettura: La vera novità del piano, riservata agli iscritti ai gruppi di lettura attivi nelle varie sedi comunali. Il titolo dà accesso riservato alle rassegne tematiche, alle iniziative connesse ai premi letterari, ai laboratori e a eventi dedicati all’interno di festival e fiere di settore.

L’attivazione della tessera e la gestione delle pratiche per il rinnovo o il rilascio sono effettuabili sia attraverso il portale ufficiale sia direttamente presso gli sportelli informativi delle strutture del circuito capitolino.

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