Nuovo intervento delle amministrazioni municipale e comunale, per problemi di riscaldamento in un immobile pubblico

Nuovo intervento congiunto delle amministrazioni municipale e comunale per risolvere i problemi di riscaldamento in un immobile di edilizia pubblica di proprietà dell’INVIMIT, società partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze

Dopo l’intervento effettuato qualche giorno fa in un immobile ERP a via Facchinetti (Casal Bruciato), stavolta è il turno di un immobile in via Sante Bargellini 23, poco distante dall’intervento precedente.

Nei giorni scorsi, dopo le proteste e le sollecitazioni continue da parte dei residenti (si parla di 180 famiglie) si è svolta una manifestazione di protesta da parte degli inquilini, ormai stufi di dover affrontare la stagione invernale in assenza di un impianto termico funzionante.

Nella giornata di mercoledì 11 dicembre il Presidente della Commissione Capitolina Patrimonio e Politiche Abitative Yuri Trombetti, ha perciò convocato una commissione in loco per discutere con i diversi soggetti interessati le misure da intraprendere per porre fine nei tempi più brevi possibili al problema che, complice il freddo di questi giorni, sta esasperando gli abitanti dello stabile.

Invitati ad essere presenti, oltre i tecnici dell’INVIMIT, il presidente del Municipio Umberti ed il vicepresidente del consiglio municipale Palmaccio.

L’incontro è stato organizzato in presenza per coinvolgere direttamente i cittadini e renderli partecipi dei passaggi che l’amministrazione comunale intende portare avanti nei prossimi giorni per arrivare ad una soluzione del problema.

A margine dell’incontro il vicepresidente Palmaccio ha dichiarato: “Oggi è stato fatto un passo avanti per risolvere l’annoso problema del riscaldamento in via Sante Bargellini! Si è proceduto ad un colloquio tecnico con la Commissione Patrimonio di Roma Capitale presso gli stabili Invimit di via Sante Bargellini dove purtroppo da anni riscontrano seri problemi degli impianti di riscaldamento che compromettono il comfort abitativo.

La prossima settimana (mercoledì 18 n.d.R.) ci sarà un nuovo incontro, sempre in presenza, con i tecnici comunali per trovare una soluzione definitiva a questa storia infinita e regalare un natale più sereno agli inquilini.”

