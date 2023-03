L’8 marzo, Giornata internazionale della donna, il I Municipio del Comune di Roma in collaborazione con la ASL Roma 1 ha promosso l’iniziativa artistica a favore di Komen Italia per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori del seno: la realizzazione del murale “Occhio alla prevenzione” sul muro perimetrale dell’Ospedale Oftalmico di Roma, in via Vittor Pisani.

L’opera di Street Art è un manifesto programmatico al femminile che ha come parole chiave: prevenzione e salute, consapevolezza e coraggio, solidarietà e condivisione. Il tema prescelto, l’occhio, è metaforicamente legato alla vista e all’attenzione ed è usato come invito a dedicare tempo ed energie alla cura della propria salute.

L’inaugurazione dell’opera è avvenuta l’8 marzo 2023 in una giornata simbolica che Komen Italia celebra offrendo gratuitamente esami diagnostici di prevenzione senologica, grazie alla presenza delle Unità Mobili della Carovana della Prevenzione. Interverranno all’evento: Lorenza Bonaccorsi (Presidente del Municipio Roma I Centro), Giulia Silvia Ghia (Assessore alla Cultura e alla Scuola del Municipio Roma I Centro), Roberta Volpini (Direttore Generale FF ASL Roma 1), la Prof. Daniela Andreina Terribile (Presidente di Komen Italia), Rosanna Banfi (madrina di Komen Italia) e gli artisti Maria Ginzburg e Gaetano Matrella.

L’altezza del murale consente di avere uno sguardo ravvicinato e di interfacciarsi con l’intervento pittorico, affidato alla creatività di Maria Ginzburg in collaborazione con Gaetano Matrella, entrambi artisti dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Sulla targa celebrativa dell’opera è posizionato un QrCode con il quale sarà possibile vedere, sul sito della Komen Italia, la testimonianza di una Donna in Rosa che si è confrontata con l’esperienza del tumore del seno. Viene proposta anche la versione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), realizzata grazie alla collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi.

Komen Italia è attiva da oltre 20 anni nell’azione di contrasto ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale, grazie ai suoi 7 Comitati regionali e alla collaborazione con una vasta rete di “Associazioni amiche” in oltre 100 città. Dal 2000 ad oggi sono stati investiti più di 23 milioni di euro in oltre 1500 nuovi progetti per la salute delle donne ed offerti 170.000 esami diagnostici gratuiti, soprattutto a donne che vivono in condizioni di maggiore fragilità sociale ed economica. La raccolta fondi proviene anche dalla Race for the Cure che quest’anno si svolgerà al Circo Massimo di Roma dal 4 al 7 maggio, per le iscrizioni: www.raceforthecure.it

La Komen Italia ringrazia coloro che hanno reso possibile la realizzazione del progetto Occhio alla prevenzione: gli artisti Maria Ginzburg e Gaetano Matrella che hanno generosamente donato la loro arte, il I Municipio per il permesso e il patrocinio al progetto, il Presidio Ospedaliero Oftalmico – ASLRM1 che ospita il murale e la Carovana della Prevenzione, le storiche dell’arte Rossana Buono e Simonetta Baroni, ideatrici e curatrici del progetto, il prof. Eclario Barone, docente dell’Accademia di Belle Arti di Roma per il coordinamento artistico, l’architetto Francesca Romana Ugolini per gli aspetti progettuali e realizzativi, Claudio Battistini per la parte tecnica e Oikos, azienda impegnata dal 1984 a salvaguardare l’ambiente e la salute delle persone con colori e materiali ecologici made in Italy, per aver donato la pittura ecologica con cui è stata realizzata l’opera.

La scelta del tema risponde a una precisa esigenza artistica, ma anche quella di stimolare le buone pratiche sulla salute che aiutano la prevenzione della malattia in questo caso legata al tumore al seno. Gli artisti hanno interpretato questo tema: OCCHIO ALLA PREVENZIONE utilizzando l’immagine del flusso della capigliatura della figura femminile – che corre lungo tutto il muro – fatta a “onde” coincidenti con onde marine in cui nuotano grandi occhi e figure femminili in rosa. L’immagine femminile scelta può richiamare le figure delle polene cinquecentesche, poste sulla prua delle navi di “buon augurio” per la navigazione, come anticamente nelle navi vichinghe la prua aveva un grande occhio dipinto per guidare a porti sicuri. Il busto della donna con il seno nudo in evidenza conclude il percorso dell’osservatore passante che scorre lungo il muro disseminato di grandi occhi e giunge al Ribbon Rosa, simbolo di Komen Italia, che richiama l’attenzione sulla prevenzione e la cura della salute femminile. (Rossana Buono e Simonetta Baroni, ideatrici dell’opera)