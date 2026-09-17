Ondata di borseggi a Roma: sei arresti del Nucleo PolMetro tra selfie trappola, vagoni della metro e auto saccheggiate

Dai selfie scattati con il Colosseo sullo sfondo trasformati nell’occasione perfetta per uno scippo, fino alla «tecnica dello scudo» adoperata sulle banchine affollate della Metro A.

Il bilancio dell’ultima offensiva contro i reati predatori condotta dal Nucleo PolMetro della Polizia di Stato si chiude con sei arresti in flagranza, eseguiti nei punti nevralgici dello shopping e del turismo capitolino.

Il “selfie trappola” al Colosseo e la poliziotta borseggiata

Il primo intervento ha preso forma in largo Gaetana Agnesi, terrazza panoramica con vista sull’Anfiteatro Flavio. I poliziotti hanno seguito i movimenti sospetti di una coppia di borseggiatori che puntava due turiste intente a scattarsi una fotografia.

Sfruttando l’attimo di distrazione, uno dei ladri ha sfilato la borsa poggiata per un istante su un muretto, passandola al complice. Gli agenti sono scattati immediatamente, bloccando un 25enne algerino e recuperando il bottino.

Un secondo colpo fallito si è verificato in via Nazionale, dove un borseggiatore ha preso di mira la persona sbagliata:

Il blitz alla fermata: Approfittando della calca all’arrivo dell’autobus, l’uomo ha aperto la borsa di una passeggera sfilandole il portafogli.

La reazione della vittima: La donna era un’agente della Polizia di Stato fuori servizio, che si è accorta della mossa e, coordinandosi con i colleghi del PolMetro, ha raggiunto ed ammanettato il malvivente prima che potesse dileguarsi.

Banda in azione ad Ottaviano e tentata rapina in auto

A bordo di un convoglio della linea A, all’altezza della stazione Ottaviano, tre uomini sono stati sorpresi ad accerchiare una coppia di anziani turisti asiatici.

Per nascondere il furto dello smartphone dalla tasca della vittima, uno dei complici ha utilizzato una grande borsa da viaggio come schermo visivo verso la banchina.

Bloccati sul fatto, i tre sono stati trovati in possesso di oltre 1.200 euro e 200 dollari in contanti, di cui non hanno saputo giustificare la provenienza.

L’ultimo episodio è scattato all’esterno della rete ferroviaria: un agente PolMetro libero dal servizio, allarmato dal segnale sonoro della propria vettura, ha sorpreso un individuo intento a saccheggiare l’abitacolo.

Scoperto, il malvivente ha aggredito il poliziotto per guadagnare la fuga, prima di essere bloccato dall’arrivo delle volanti con l’accusa di rapina impropria.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato tutti i provvedimenti restrittivi.

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