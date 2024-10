Ordinanza anti malamovida rinnovata fino al 2026

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’Ordinanza che rinnova le misure urgenti per fronteggiare il fenomeno della “malamovida”.

Il provvedimento, in vigore dal venerdì alla domenica fino all’11 gennaio 2026, conferma l’obbligo di chiusura dalle 22 alle 5 dei “minimarket”, esercizi di vicinato del settore alimentare, per limitare la vendita di alcol da asporto e contrastare assembramenti non controllabili, quindi problemi di sicurezza e di disturbo per i cittadini.

Sono esclusi dall’ordinanza, alla quale hanno aderito tutti i Municipi, i locali che consentono la consumazione sul posto ai tavoli esterni.

L’obbligo di chiusura è estesto a Natale, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania. Ad aprile 2025 i minimarket abbasseranno la serranda prima il 21, 24, 24, 25 e il 30, nonché il primo maggio. Infine, il 2 giugno e l’8 dicembre 2025.

Il TESTO INTEGRALE dell’ORDINANZA N. 117 con il dettaglio di giorni, orari e zone interessate dal provvedimento.

