Ostia, 30 nuovi agenti per il Distretto di Polizia: “Un segnale di ascolto ai cittadini”

Un distretto più forte, un quartiere più sicuro. Da questa mattina Ostia può contare su 30 nuovi agenti e tre mezzi in più a disposizione del presidio di polizia di viale Giuseppe Genoese Zerbi. Con questi rinforzi, l’organico raggiunge quota 130 unità operative, segnando un cambio di passo atteso da tempo.

A salutare i nuovi arrivati, in una giornata che ha assunto il valore di un vero e proprio simbolo per il litorale romano, è stato il questore di Roma Roberto Massucci, affiancato dal neo dirigente del distretto Alessandro Mennini, dal suo vice Simone Giuliano e dal commissario capo Fabrizio Petrucci, prossimo al pensionamento.

“L’arrivo di questi agenti – ha dichiarato il minisindaco Mario Falconi – è una notizia di grande importanza per tutto il nostro territorio. Da tempo i cittadini chiedevano più sicurezza e oggi possiamo dire che quelle istanze hanno trovato ascolto. È il frutto di un lavoro di squadra tra istituzioni, prefettura e forze dell’ordine”.

Il potenziamento si inserisce in un piano più ampio che ha visto 330 nuovi poliziotti arrivare nella capitale, distribuiti tra i diversi presidi cittadini. Ma per Ostia l’operazione ha un valore particolare.

“Quella che parte oggi è un’azione di ascolto dei tanti cittadini onesti che ci chiedono rassicurazione – ha spiegato il questore Massucci –. Il primo obiettivo sarà implementare i controlli sul territorio e rafforzare l’attività investigativa, in sinergia con la procura e con la squadra mobile di Roma. Non ci devono essere zone d’ombra”.

Un messaggio chiaro, che segna l’inizio di una nuova stagione per il distretto Lido: più uomini, più mezzi, più sicurezza per il litorale romano.

