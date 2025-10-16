Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Ostia, accoltellato nella notte tra le vie dello spaccio: grave un ventenne

Il giovane ferito è in prognosi riservata. Indagano i Carabinieri

Marco Rollero - 16 Ottobre 2025

A Ostia, tra i palazzi e i vicoli che circondano piazzale Lorenzo Gasparri, le questioni spesso si risolvono con la forza.

Mercoledì 15 ottobre, intorno alle 22, la calma apparente del quartiere è stata spezzata da urla, sirene e sangue: un 20enne è stato accoltellato tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni, nel cuore di una delle aree più problematiche per lo spaccio locale.

La scena, silenziosa fino a pochi minuti prima, si è trasformata in un braccio di ferro tra vita e morte.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie dei Carabinieri e i medici del 118: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Camillo di Roma, dove è stato operato nella notte. Ora è in prognosi riservata.

Una lite per droga

Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l’accoltellamento potrebbe essere nato da una discussione per questioni legate allo spaccio di droga.

Le strade intorno a piazzale Gasparri sono quasi completamente prive di telecamere, rendendo difficile l’individuazione dei responsabili.

