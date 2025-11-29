Ostia, arriva il “direttore del mare”: una nuova regia per il litorale romano

Sul litorale di Ostia sta per arrivare una figura che, fino a pochi anni fa, nessuno avrebbe immaginato: un direttore del litorale.

Un dirigente chiamato a occuparsi unicamente di spiagge, arenili, concessioni, sicurezza e tutto ciò che vive — e a volte fatica — tra la battigia e la città.

L’annuncio arriva in diretta TV, durante “Speciale Roma di Sera”, quando Yuri Trombetti, presidente della commissione Patrimonio, rompe gli indugi e racconta ciò che accadrà già dalla prossima settimana.

“Nomineremo un nuovo direttore del Litorale, inserito nel Dipartimento Patrimonio e dotato di una struttura dedicata. Il suo compito sarà uno soltanto: vivere e gestire il mare di Roma, dall’alba al tramonto”.

Una frase che suona come una promessa — o come la presa d’atto di una necessità. Perché Ostia, da anni, è un territorio attraversato da decisioni frammentate, competenze spezzate, responsabilità lasciate a metà tra Comune e Municipio.

La svolta inizia il 31 ottobre 2023, quando la gestione delle spiagge passa definitivamente dalle mani del Municipio X a quelle del Campidoglio.

Un passaggio richiesto con insistenza dai giovani democratici del territorio e mai contestato dal minisindaco Mario Falconi. L’obiettivo era chiaro: riportare ordine, dare un’unica direzione, superare lentezze e rimpalli.

A questa ristrutturazione segue, nell’agosto 2025, la creazione dell’Ufficio di Scopo per il Municipio X, guidato dal vice capo di gabinetto Nicola De Bernardini, incaricato di mettere a sistema i vari dipartimenti: mobilità, urbanistica, trasporti, lavori pubblici.

Una macchina ambiziosa, ma chiamata a muoversi su un terreno complesso e spesso imprevedibile come quello del litorale romano.

È qui che nasce l’idea del direttore. Una figura che, nelle intenzioni del Campidoglio, dovrà essere presente, riconoscibile, responsabile, capace di intervenire rapidamente e di dialogare con tutti: stabilimenti balneari, cittadini, comitati, operatori economici e amministrazione municipale.

“Per la prima volta – spiega Trombetti – ci sarà un volto unico a cui rivolgersi. Una persona che lavorerà dodici ore al giorno solo su questo territorio”.

Una scelta che vuole chiudere simbolicamente la stagione degli “alti e bassi” vissuta l’estate scorsa, tra ritardi, polemiche e interventi emergenziali.

Il mare di Roma, da anni raccontato come una risorsa straordinaria ma gestito come un mosaico disordinato, potrebbe quindi entrare in una fase nuova: una regia centralizzata, dedicata, quotidiana.

La nomina è questione di giorni. E a Ostia, dove ogni decisione sul litorale sa di promessa — o di rischio — molti stanno già aspettando di scoprire chi sarà il nuovo custode amministrativo della costa romana.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.