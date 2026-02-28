Ostia “California” d’Italia: Roma approva la norma salva-surfisti. Spazi dedicati e scuole in spiaggia

Alle 7:30 del mattino sono già lì, muta infilata e tavola sotto il braccio, in attesa della raffica di vento giusta. Fino a ieri, però, i surfisti romani vivevano in un limbo normativo: il Codice della Navigazione impone gli sport acquatici a 200 metri dalla riva, mentre le onde “buone” si cavalcano a meno di 50 metri.

Un paradosso che, con l’arrivo dell’estate e della folla di bagnanti, rendeva la pratica quasi impossibile o rischiosa.

La svolta in Campidoglio

L’Assemblea Capitolina ha deciso di rompere gli indugi votando un provvedimento, presentato dal consigliere Paolo Ferrara, che impegna il Sindaco a inserire una disciplina specifica nella prossima ordinanza balneare del 1° maggio.

Roma diventa così la “capitale apripista” in Italia, colmando un vuoto normativo per una disciplina che, dai Giochi di Tokyo, è ufficialmente entrata nel firmamento olimpico.

Cosa cambia dal 1° maggio

Il provvedimento non si limiterà a permettere il surf, ma lo organizzerà in modo strutturato per garantire la sicurezza di tutti:

Zone Dedicate: I bagnini avranno il compito di individuare aree specifiche per il surf, separandole nettamente dagli spazi destinati ai bagnanti.

Scuole e Federazioni: Le associazioni iscritte alla Fissw (Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard) avranno corsie preferenziali per la formazione sportiva.

Gazebo Removibili: Sulle spiagge libere sarà consentita l’installazione di strutture temporanee per il deposito delle attrezzature e il coordinamento delle scuole.

“Un segnale alle nuove generazioni”

«Il surf è uno sport olimpico e un linguaggio per parlare ai giovani», ha commentato Paolo Ferrara. «Distinguiamo gli spazi come avviene nelle grandi capitali europee, garantendo sicurezza e opportunità».

Sulla stessa linea Nando Bonessio, presidente della Commissione Sport: «Roma si candida a essere un’amministrazione lungimirante, regolando il litorale per tutto l’anno e non solo nei mesi caldi».

In un lungomare di Ostia che punta alla sostenibilità e al rilancio turistico, il surf non è più solo un hobby per pochi temerari invernali, ma un pilastro della nuova economia del mare.

La sfida ora passa ai balneari e ai bagnini: trasformare la teoria in pratica prima che arrivi la prima vera ondata di calore.

