Ostia, è deceduto il 19enne ucciso a coltellate in strada. Si indaga sul movente legato alla droga

È deceduto S.S., il ragazzo di 19 anni accoltellato a Ostia, la notte di mercoledì 15 ottobre in via Antonio Forni, considerata una delle tante strade dello spaccio.

Era tardi, quando le urla si sono sentite riecheggiare in strada. Pochi minuti di caos, concitati, poi la corsa disperata dei presenti per chiedere aiuto.

Il giovane, ferito all’inguine da un fendente che gli ha reciso l’arteria femorale, è crollato sull’asfalto, mentre il sangue gli scorreva rapido tra le mani.

Sul posto sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118. Il ragazzo è stato portato d’urgenza all’ospedale Grassi, dove i medici hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo.

Vista la gravità delle ferite, è stato trasferito in codice rosso al San Camillo, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ma il suo cuore ha smesso di battere alle 21 di oggi giovedì 16 ottobre.

Secondo le prime indagini, al centro della lite ci sarebbero questioni di droga. Una disputa nata per futili motivi, degenerata in un violento scontro tra più persone.

Almeno in quattro, forse di più, sarebbero stati presenti al momento dell’aggressione.

I carabinieri della compagnia di Ostia, coordinati dai pm di piazzale Clodio, stanno passando al setaccio la zona e cercando eventuali immagini di videosorveglianza, ma al momento non risulterebbero telecamere utili.

Anche se forse, i militari hanno già un’idea chiara su chi era lì in quei drammatici momenti. Nel frattempo è stata disposta l’autopsia sulla salma.

