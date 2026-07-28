Ostia, giù il “fortino” dello Shilling: via alle demolizioni sui beni sequestrati. Gualtieri: “Riapriamo la vista sul mare”

Un colpo di spugna al cemento e all’incuria che per troppi anni hanno tenuto in ostaggio il litorale capitolino.

Sono ufficialmente scattate le operazioni di demolizione dello Shilling, lo storico stabilimento balneare di piazzale Cristoforo Colombo finito sotto i sigilli della magistratura nell’estate del 2024 e precipitato in un rapido vortice di degrado, occupazioni abusive e abbandono.

Sul cantiere si è presentato il vertice istituzionale al completo per rivendicare l’azione di ripristino della legalità: il sindaco Roberto Gualtieri, il prefetto di Roma Lamberto Giannini, l’assessore al Patrimonio Tobia Zevi e il presidente del Municipio X Mario Falconi.

La resa dei conti con i ruderi del litorale

L’obiettivo dalla giunta capitolina è la restituzione della linea di costa alla collettività, trasformando le aree liberate dal cemento privato in un grande arenile pubblico e accessibile.

«Oggi è partito un altro intervento strategico per il recupero e il decoro del nostro litorale. Lo Shilling era chiuso sotto sequestro, una condizione che impediva la fruizione della spiaggia e spalancava le porte al degrado e ai pericoli.

Applicando il cosiddetto “Metodo Roma” stiamo radendo al suolo la struttura abbandonata per bonificare l’area e ricavare una spiaggia libera senza barriere visive. Subito dopo passeremo all’altro rudere, lo Sporting. Ostia è il mare dei romani e merita la massima attenzione da parte delle istituzioni.» Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma

Una linea confermata anche dal capo della Prefettura capitolina, Lamberto Giannini, che ha ribadito la necessità di evitare che i beni sottratti ai privati rimangano cattedrali nel deserto: “I complessi sottoposti a sequestro andavano cancellati o rimessi a disposizione dei cittadini. Abbiamo agito non appena completate le pratiche: è un percorso senza ritorno per restituire bellezza al litorale”.

Cronoprogramma e l’enigma Kursaal

A tracciare i dettagli tecnici delle operazioni di smantellamento è stato l’assessore al Patrimonio, Tobia Zevi:

Abbattimento rapido e differenziazione: la demolizione dello Shilling si concluderà in pochi giorni, mentre servirà qualche settimana per la differenziazione e lo smaltimento dei materiali di scarto;

Doppietta entro l’autunno: entro il mese di settembre verranno rasi al suolo sia lo Shilling sia il vicino impianto dello Sporting;

Spiaggia pubblica: l’intera superficie rimessa a nuovo andrà ad ampliare la quota di spiaggia libera a disposizione dei bagnanti.

Resta invece aperto il delicato capitolo riguardante il Kursaal, iconico impianto del fronte mare romano per il quale il Campidoglio cerca una via d’uscita dall’impasse.

«Il nostro obiettivo è riaprire il Kursaal subito dopo l’approvazione del Pua (Piano di Utilizzazione degli Arenili). L’orizzonte finale rimane la gara pluriennale prevista per il biennio 2027/28, ma stiamo valutando una soluzione ponte per evitare che la struttura resti sigillata. Parliamo di un simbolo della città che intendo salvare con ogni mezzo.» Tobia Zevi, Assessore al Patrimonio di Roma Capitale

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