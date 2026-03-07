Ostia, scacco matto in via Forni: pusher 15enne arrestato nel “fortino” riconquistato
Giovedì scorso i militari lo avevano sgomberato e posto sotto sequestro, arrestando una persona e sigillando gli ingressi
Una serratura forzata, le luci riaccese e il via alle vendite come se nulla fosse. A neanche 48 ore dal sequestro, un immobile comunale a Ostia è tornato a essere una base operativa dello spaccio.
Ma questa volta, ad attendere i clienti dietro la porta riaperta abusivamente, c’era un ragazzo di appena 15 anni.
È quanto hanno scoperto i Carabinieri della Compagnia di Ostia durante un nuovo blitz nell’area di piazza Gasparri, nel quadrante di Ostia Ponente.
Un intervento che arriva pochi giorni dopo la maxi-operazione contro i clan dello spaccio scattata ad Acilia.
Il locale riaperto dopo lo sgombero
Il teatro dell’operazione è un immobile comunale in via Antonio Forni. Giovedì scorso i militari lo avevano sgomberato e posto sotto sequestro, arrestando una persona e sigillando gli ingressi.
Quando sabato sera i Carabinieri sono tornati per un controllo, però, la sorpresa: le serrature erano state nuovamente scardinate e il locale era tornato operativo come punto di vendita della droga, con un’attività che – secondo gli investigatori – funzionava praticamente senza interruzioni.
Una sfida aperta alle istituzioni in uno dei quadranti più delicati del litorale romano.
A gestire la piazza un quindicenne
All’interno dell’immobile i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Ostia hanno trovato un ragazzo di 15 anni, incensurato, che stava gestendo lo spaccio.
Durante la perquisizione sono stati sequestrati:
-
dosi di cocaina già confezionate
-
un bilancino di precisione
-
materiale per il confezionamento della droga
-
160 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita
Gli investigatori hanno trovato anche appunti manoscritti con nomi e cifre, una sorta di contabilità rudimentale che testimonierebbe l’esistenza di un’organizzazione strutturata dietro la piazza di spaccio.
Il minorenne è stato arrestato e trasferito al Centro di Prima Accoglienza di via Virginia Agnelli.
Il fenomeno dei minori nello spaccio
L’arresto riporta al centro dell’attenzione un fenomeno sempre più diffuso nel quadrante lidense: l’utilizzo di ragazzi molto giovani come pusher.
Secondo gli investigatori, i clan dello spaccio ricorrono spesso a minorenni incensurati perché meno esposti alle conseguenze penali e più facilmente controllabili.
Una strategia che trasforma adolescenti in manovalanza della droga, pedine di un sistema criminale più ampio.
Occupazioni e traffico di droga
L’operazione conferma anche il legame tra occupazioni abusive e traffico di stupefacenti. Gli immobili pubblici non utilizzati diventano spesso basi operative per lo spaccio.
Per la seconda volta in tre giorni, il locale di via Antonio Forni è stato messo in sicurezza e riconsegnato formalmente a Roma Capitale.
Una battaglia che sul litorale romano somiglia sempre più a una guerra di posizione: sgomberi, sequestri e controlli continui per sottrarre spazi alla criminalità che tenta, di volta in volta, di riprenderseli.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.